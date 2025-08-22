Jorge Rey avisa de que no estamos preparados para lo que llega a partir de hoy y avisa: «Dramático»

Jorge Rey avisa de que se avecina algo dramático a partir de este día, este experto nos lanza esta alerta. La situación puede ir cambiando en estos días en los que parecerá que el tiempo cambia de una forma que nos sorprenderá. Es momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas próximas jornadas. Por lo que, estaremos muy pendientes de una serie de cambios que pueden acabar siendo los que marcarán estos días.

Parecerá que esta recta final del mes de agosto puede convertirse en algo especialmente complicado, con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos afectarán en estos días que hasta la fecha no imaginaríamos. Es hora de apostar por una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos próximos días que tenemos por delante. El joven que en su día predijo la llegada de Filomena tiene muy claro qué es lo que nos está esperando en estas próximas jornadas.

Para lo que llega no estamos preparados

Parecía imposible que tuviéramos que afrontar un cambio de temperatura tan intenso como esta novedad que nos ha golpeado con mucha fuerza. Tenemos por delante un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días cargados de actividad.

Sin duda alguna, tendremos que empezar a ver llegar un marcado cambio que puede convertirse en un problema para muchos. Es hora de dejar salir determinadas novedades que acabarán siendo las que nos acompañarán en estos días que hasta la fecha no hubieras tenido en consideración.

Es hora de apostar claramente por una previsión del tiempo que pone los pelos de punta. Estaremos muy pendientes de este cielo que puede acabar siendo el que nos haga pensar en que se avecinan cambios importantes que pueden ser los que nos afectarán de lleno.

Con algunas novedades que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que todo puede ser posible. Por lo que, tendremos que empezar a pensar en un giro radical que hasta la fecha no hubiéremos ni imaginado. El tiempo nos ha dado más de una sorpresa en este mes de agosto y apunta maneras para septiembre.

A partir de este día será mejor que nos preparemos para lo peor, ante una serie de novedades que pueden acabar siendo lo que nos haga reaccionar con un fenómeno poco común que será clave en todos los sentidos. Por lo que, habrá llegado ese momento en el que Jorge Rey advierte de lo que llega.

Según nos explica en sus redes sociales: «Un anticiclón fuerte empezará a establecerse en el norte», provocando una serie de consecuencias que pueden afectarnos de lleno. Sobre todo, si tenemos en cuenta que estaremos ante una serie de cambios que pueden ser significativos.

Nos enfrentamos a una previsión del tiempo que la propia AEMET es capaz de determinar, tal y como explican en su web: «En la Península se prevé la aproximación y entrada de un frente atlántico desde el noroeste, con posible formación de una dana. Así, se espera al principio predominio de cielos poco nubosos o nubes altas, dando paso a un aumento de nubosidad de oeste a este, con probables precipitaciones en el tercio norte, acompañadas de tormenta por la tarde en el interior nordeste. Dentro de un margen de incertidumbre, pueden ser localmente fuertes o persistentes en Navarra y norte de Aragón. De forma menos probable, pueden afectar a otras zonas de la mitad norte y tercio oriental peninsulares, acompañadas de tormenta en el centro este e interior sudeste. En Canarias se esperan intervalos de nubes bajas en los nortes y poco nuboso en el resto. Probables bancos de niebla matinales en Galicia, Cantábrico, alto Ebro, área mediterránea oriental, interior sudeste y Andalucía occidental, así como brumas y nieblas frontales recorriendo el tercio norte. Posible calima ligera en Alborán y sudeste peninsular. Las temperaturas máximas descenderán en Canarias y, al paso del frente, en la mitad oeste peninsular, de forma notable en el extremo occidental. Aumentarán en Baleares, tercio oriental y, acusadamente, en el Cantábrico oriental. Las mínimas aumentarán en la mitad norte peninsular, con descensos en el centro oeste y Canarias. Pocos cambios en el resto. No bajarán de 20 grados en Canarias, área mediterránea y depresiones de la vertiente atlántica sur».

Siguiendo con la misma previsión: «Soplarán vientos de flojos a moderados en la mayor parte de la Península y Baleares. Predominarán componentes sur y este en Baleares y tercio nordeste peninsular y los del oeste y suroeste en el resto. No se descartan intervalos de fuerte en el Estrecho y litorales de Alborán. En Canarias soplará alisio con intervalos de fuerte en zonas expuestas».