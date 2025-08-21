Jorge Rey confirma que no estamos preparados y da la razón a la AEMET por lo que viene: «Toca preparar…»

No estamos preparados para lo que llega, Jorge Rey da la razón a la AEMET con este tipo de detalles que pueden acabar siendo los que marcarán esta diferencia importante. Por lo que habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de detalles que pueden acabar siendo los que marcarán una diferencia en todos los sentidos. Habrá llegado ese momento en el que tendremos que empezar a pensar en lo que nos está esperando en estos días de verano.

Tal y como nos explica la AEMET: «La dana que marcó el tiempo en fechas previas tenderá a alejarse por el Mediterráneo, propiciando con ello la estabilización de la mayor parte del país. No obstante, aún se mantendrá la inestabilidad en el este de Cataluña y en las islas Baleares, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones con tormenta que podrían ser fuertes en los litorales de Cataluña y especialmente en Mallorca durante la tarde. Asimismo se mantendrán los cielos nubosos o cubiertos en amplias zonas del tercio norte peninsular, con probables lluvias débiles en el Cantábrico y Pirineos. Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en amplias zonas del tercio este, dejando chubascos acompañados de alguna tormenta ocasional en la Comunidad Valencia e interiores del sureste. Predominio de cielos poco nubosos o despejados en el resto del país, exceptuando en las islas Canarias con intervalos de nubes bajas en los nortes y de nubes medias y altas por la tarde que podrían dejar algún chubasco disperso en cumbres. Probables bancos de niebla matinales en zonas altas del tercio norte y del extremo sureste peninsular. Calima alta en Canarias».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Temperaturas máximas en descenso en la fachada mediterránea y este de Baleares, predominando los ascensos de ligeros a moderados en el resto. Pese a ello únicamente se superarán los 35 grados en las depresiones del suroeste, sin descartarse localmente en el Miño. Descenso de las mínimas en el entorno cantábrico y alto Ebro, con aumentos en el centro oeste peninsular y en general pocos cambios en el resto. No bajarán de 20 grados en el área mediterránea y en las depresiones de la vertiente atlántica sur. Soplarán moderados los vientos del nordeste en los litorales del noroeste peninsular y en Canarias, el cierzo en el Ebro y la tramontana en Menorca y Ampurdán, donde son probables los intervalos de fuerte. Vientos flojos en el resto, predominando la componente norte en la mitad norte peninsular, la oeste en el suroeste y la este en el resto».

Hay una importante alerta que afecta a: «Probables chubascos y tormentas fuertes en Mallorca, sin descartarse en litorales de Cataluña». Tocará preparar el paraguas y quizás cambiar de planes en estos días que tenemos por delante.