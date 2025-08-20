Jorge Rey confirma que no estamos preparados para lo que viene después de la ola de calor: «A partir del 21 de…»

Confirma Jorge Rey que no estamos preparados para lo que viene después de la ola de calor, a partir del 21 de agosto nos espera un giro radical en el tiempo. Es importante estar pendientes de todo lo que puede pasar en estos días que hasta la fecha no hubiéramos tenido en consideración, con ciertos cambios que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Es mejor estar pendientes de una nueva realidad que nos trasladará a la verdadera fecha que vemos en el calendario.

Es importante estar pendientes de una serie de novedades que pueden acabar siendo lo que marcará estos días que hasta la fecha no pensábamos que podríamos tener. Sin duda alguna, tocará estar pendientes de una serie de novedades que pueden acabar siendo los que nos acompañe en estos próximos días. Tocará estar muy pendientes de un giro radical que hasta la fecha no teníamos en consideración. Es hora de saber lo que nos está esperando en estos días en los que parecerá que el tiempo acaba cambiando de tal forma que tocará estar pendientes de esta previsión del tiempo de Jorge Rey.

Confirma Jorge Rey que no estamos preparados para lo que viene

Lo que viene puede acabar siendo una auténtica pesadilla, sobre todo, si tenemos en consideración lo que dejamos atrás. Jorge Rey se adelanta a todos y nos revela que tenemos por delante un verano de lo más intenso, desde esas olas de calor que han sido las grandes protagonistas de estos días, hasta lo que puede acabar pasando en estos días.

Es importante estar pendientes de un cambio de elementos que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a pensar en estos cambios en los que todo puede acabar siendo posible.

Tocará ver qué es lo que nos está esperando en unos días en los que tendremos que ver llegar un importante cambio en el que todo puede ser. Afrontaremos un giro radical que puede convertirse en algo totalmente inesperado en estas próximas jornadas que tenemos por delante.

Jorge Rey lanza un importante aviso que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas próximas jornadas que hasta la fecha no hubiéramos tenido en mente. Llega un giro radical de tiempo.

Lo que viene después de la ola de calor

Después de unos días de ola de calor, parece que volveremos a unas cifras normales para esta época del año. Los expertos no dudan en ponerse de acuerdo con unas temperaturas que serán las propias de una recta final de un verano en el que todo puede ser posible.

La AEMET coincide con Jorge Rey y afirma que: «Se prevé que la dana se mueva hacia el este, dejando una circulación de oeste sobre la Península y Baleares. Seguiremos con cielos nubosos en el extremo norte, con lluvias débiles, más persistentes y localmente intensas en el Cantábrico oriental durante la primera mitad del día, y bancos de niebla matinales y vespertinos. Se espera durante la madrugada la intensificación de la convección en el mar Balear que dejará en la primera mitad del día chubascos y tormentas en litorales de Cataluña, y zonas próximas, localmente fuertes y probables chubascos y tormentas localmente muy fuertes en Baleares. En el resto, poco nuboso o con nubosidad media y alta. Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución dispersa en la mitad norte, tercio este, zona centro y Baleares, con posibles chubascos en áreas de montaña y zonas próximas y no se descartan tormentas en el litoral norte mediterráneo. En Canarias, intervalos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve. Posible calima ligera en Canarias».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Temperaturas máximas en aumento en la mitad occidental, en descenso en el sureste peninsular y con pocos cambios o en ligero descenso en el resto excepto en puntos de la vertiente norte mediterránea. Se superarán los 35 grados en zonas del Guadalquivir. Descenso de las mínimas en zonas del cuadrante nordeste y de la ibérica oriental, en aumento en zonas del sudoeste y zonas de la Cordillera Cantábrica y con pocos cambios en el resto. No bajarán de 20 grados en Canarias, área mediterránea y zonas del Guadalquivir. Soplará alisio moderado con algunos intervalos de fuerte en Canarias. En la Península y Baleares soplarán vientos flojos en general, más intensos en litorales, con predominio de componente norte, variables en el área mediterránea, con algunos intervalos de norte fuerte en el bajo Ebro y Ampurdán».

Las alertas estarán activadas: «Se esperan en la primera mitad del día chubascos y tormentas fuertes en litorales de Cataluña y probables chubascos y tormentas localmente muy fuertes en Baleares. Así mismo, en el mismo periodo temporal, se esperan cantidades abundantes de precipitación en el Cantábrico oriental por lluvias persistentes localmente intensas».