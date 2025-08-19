Jorge Rey pide que nos preparemos para lo que llega a España en horas: le da la razón a la AEMET

La de la razón a la AEMET un Jorge Rey que pide que nos preparemos para lo que llega a España en horas. Por lo que, tocará estar preparados para empezar a ver este cambio que hasta la fecha no hubiéramos ni imaginado. Este joven que en su día nos sorprendió con la previsión del tiempo que en su día nos descubrió un fenómeno poco común, gracias al sistema de las Cabañuelas.

Más allá de lo que imaginaríamos, ante una especie de novedad destacada que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días que hasta el momento no hubiéramos ni imaginado. Es importante estar pendientes de este cambio de temperatura en el que todo puede ser. Los cambios bruscos de temperatura son una realidad, de las altas temperaturas a un marcado descenso de las cifras que nos traerán algunos detalles en los que el otoño parecerá que llegue mucho antes de lo esperado. Son tiempos de aprovechar al máximo este tipo de elementos que hasta la fecha no hubiéramos ni imaginado, Jorge Rey vuelve a acertar y pide que nos preparemos.

Pide Jorge Rey que nos preparemos para lo que llega a España en horas

En unas horas vamos a vivir un importante cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días. Será mejor que estemos del todo preparados para un cambio que nos hará pensar que estamos en una estación equivocada, lo peor del otoño parece que acabará siendo una realidad.

Estaremos muy pendientes de una situación que puede acabar siendo la que nos acompañe en estas próximas horas. El tiempo parecerá que se vuelve loco y en lugar de este aumento desmesurado de las temperaturas, vamos a tener un descenso que puede ser clave.

Es hora de apostar claramente por una situación que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días. Es momento de aprovechar al máximo este tipo de detalles que pueden acabar siendo los que marcarán estos días que hasta la fecha no hubiéramos imaginado.

Este cambio de tiempo puede acabar siendo lo que nos acompañe en un final de otoño que se presenta muy movido. Estaremos pendientes de este tipo de detalles que Jorge Rey nos explica en sus redes sociales y que pueden acabar de darnos más de una sorpresa.

Le da la razón a la AEMET

Los expertos de la AEMET le han dado la razón a un Jorge Rey que parece que sabe muy bien qué es lo que va a pasar en las próximas horas. Cuando un destacado cambio de tendencia puede acabar marcando una recta final del mes de agosto que, sin duda alguna, la vamos a recordar.

Tal y como explican estos expertos en su web: «Se prevé que el norte peninsular continúe bajo la influencia de circulación atlántica. Así, en el extremo norte se esperan cielos nubosos con lluvias, más abundantes y persistentes en el Cantábrico oriental, y bancos de niebla matinales y vespertinos. En el resto, poco nuboso o con nubosidad media y alta. Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en la mitad norte y en Baleares, con posibles chubascos y tormentas en montaña y zonas próximas, localmente fuertes y con granizo en Pirineos, noreste de Cataluña, Cantábrico oriental y no se descartan en el interior de la Comunidad de Valencia y en Baleares. En Canarias predominio de cielos poco nubosos o despejados, con intervalos nubosos en los nortes y posible nubosidad de evolución en las montañosas. Calima ligera en las islas orientales de Canarias. Temperaturas en descenso casi generalizado. Las máximas superarán 35 grados en puntos del Guadalquivir y depresiones del sudeste. Las mínimas no bajarán de 20 en Canarias, área mediterránea y zonas del Guadalquivir».

Siguiendo con la misma previsión: «Soplará alisio moderado con intervalos de fuerte y/o rachas muy fuertes en Canarias. En Península y Baleares predominarán vientos de componentes norte y oeste, flojos en general con intervalos de moderado por la tarde en el interior, moderados en litorales y el Ebro. De poniente moderado en el Estrecho, y con intervalos de fuerte en Alborán y de tramontana en Ampurdán y Baleares».

Las alertas estarán activadas: «Descenso generalizado de las temperaturas, aunque todavía con valores elevados en puntos del área mediterránea peninsular, Baleares y Canarias. Chubascos y tormentas localmente fuertes y con granizo en Pirineos, noreste de Cataluña y Cantábrico oriental».

Tocará estar pendientes de una previsión del tiempo que Jorge Rey lleva tiempo advirtiendo. Lo que puede pasar en estas jornadas pone los pelos de punta, con ciertas novedades que pueden acabar siendo lo que nos afecte de lleno. Las lluvias empezarán a ser un problema, de la misma forma que llegará este marcado descenso de las temperaturas.