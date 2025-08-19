El METEOCAT confirma lo que toda Cataluña lleva semanas esperando y avisa: llegan tormentas y lluvias nunca vistas

Llegan tormentas y lluvias nunca vistas que se centrarán especialmente en Cataluña, los expertos del tiempo no dudan en advertir de lo que está a punto de pasar en estos días. Tendremos que empezar a prepararnos para descubrir que llega antes de tiempo un otoño que apunta maneras. Lo que puede pasar en estas jornadas es realmente sorprendente y nos podría sumergir en lo peor de unos días en los que las altas temperaturas se acabarán convirtiendo en una dura realidad. Tendremos que esperar lo inesperado con un cambio de tendencia importante.

Esta comunidad autónoma ha estado sufriendo los efectos de un giro radical al que nos enfrentamos. Tocará ver qué es lo que nos está esperando en unos días en los que parecerá que este tipo de fenómenos se adelantan a todo lo establecido. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial. Es hora de visualizar lo que nos espera de la mano de una previsión del tiempo que nos hará decir adiós a la ola de calor en Cataluña.

El adiós a la ola de calor lo confirma la AEMET

Los expertos de la AEMET no dudan en confirmar lo que nos está esperando, un cambio de tendencia que puede ser el que nos marcará de cerca, en estos días en los que todo puede ser posible. Tendremos que estar muy pendientes de un giro radical que puede ser peor que lo que dejamos atrás.

Las altas temperaturas de días pasados se han convertido en pasado. El tiempo parece que nos da una tregua, un pequeño respiro, en un descenso de las temperaturas que puede ser realmente histórico. En especial si vemos el punto en el que nos encontramos.

Lo que parecía imposible, se ha convertido en una dura realidad para la que quizás no estamos del todo preparados. Tocará saber qué es lo que puede pasar en unos días en los que el tiempo se acabará convirtiendo en una dura realidad que nos golpeará de lleno.

Los expertos de la AEMET no dudan en confirmar lo que tenemos por delante en una Cataluña que ha vivido los peores días de una ola de calor sin precedentes en un mes de agosto realmente infernal. Lo que nos espera puede ser incluso peor.

Llegan tormentas y lluvias nunca vistas en Cataluña

Cataluña se prepara para recibir una tanda de tormentas y lluvias nunca vistas en esta época del año, lo que está por llegar, puede ser incluso mucho peor de lo que podríamos imaginar. Los expertos no dudan en darnos una serie de novedades destacadas que llegan de la mano de una terrible previsión del tiempo.

Tal y como explican en la página web de la AEMET: «Cielo nuboso con probables chubascos y tormentas localmente fuertes más probables en Pirineos y mitad occidental; por la tarde, probablemente sean muy fuertes en puntos del Pirineo de Lleida, sin descartar en el interior sur de Tarragona. Temperaturas en descenso, más acusado en el interior y localmente notable en las máximas del Pirineo. Viento flojo variable, tendiendo a norte y nordeste moderado en el litoral la segunda mitad del día, cuando predominará la componente este en el prelitoral».

Las alertas estarán activadas: «Chubascos y tormentas localmente fuertes en el Pirineo y mitad occidental durante la segunda mitad del día. Temperaturas máximas en descenso localmente notable en el Pirineo».

Una previsión similar a la que nos espera en el resto de España, con un marcado cambio de temperaturas: «Se prevé que el norte peninsular continúe bajo la influencia de circulación atlántica. Así, en el extremo norte se esperan cielos nubosos con lluvias, más abundantes y persistentes en el Cantábrico oriental, y bancos de niebla matinales y vespertinos. En el resto, poco nuboso o con nubosidad media y alta. Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en la mitad norte y en Baleares, con posibles chubascos y tormentas en montaña y zonas próximas, localmente fuertes y con granizo en Pirineos, noreste de Cataluña, Cantábrico oriental y no se descartan en el interior de la Comunidad de Valencia y en Baleares. En Canarias predominio de cielos poco nubosos o despejados, con intervalos nubosos en los nortes y posible nubosidad de evolución en las montañosas.

Calima ligera en las islas orientales de Canarias. Temperaturas en descenso casi generalizado. Las máximas superarán 35 grados en puntos del Guadalquivir y depresiones del sudeste. Las mínimas no bajarán de 20 en Canarias, área mediterránea y zonas del Guadalquivir. Soplará alisio moderado con intervalos de fuerte y/o rachas muy fuertes en Canarias. En Península y Baleares predominarán vientos de componentes norte y oeste, flojos en general con intervalos de moderado por la tarde en el interior, moderados en litorales y el Ebro. De poniente moderado en el Estrecho, y con intervalos de fuerte en Alborán y de tramontana en Ampurdán y Baleares».

Las temperaturas serán las grandes protagonistas de estos días: «Descenso generalizado de las temperaturas, aunque todavía con valores elevados en puntos del área mediterránea peninsular, Baleares y Canarias. Chubascos y tormentas localmente fuertes y con granizo en Pirineos, noreste de Cataluña y Cantábrico oriental».