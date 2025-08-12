Hallazgo histórico: encuentran más de 100 objetos intactos en un yacimiento etrusco de hace 2.600 años

En arqueología, los descubrimientos realmente importantes no siempre llegan envueltos en oro o mármol. A veces basta con que nadie haya tocado nada y que el lugar se conserve como si el tiempo se hubiera detenido.

Es lo que acaba de ocurrir en San Giuliano, a unos 70 kilómetros al noroeste de Roma. Allí, en lo alto de una colina tranquila, arqueólogos de un equipo internacional han abierto una tumba etrusca completamente sellada. Dentro, han hallado cuatro cuerpos y más de un centenar de objetos que no han visto la luz desde el siglo VII a. C.

Descubren una tumba etrusca intacta: el hallazgo más puro en décadas

Desde que comenzó el San Giuliano Archaeological Research Project en 2016, sus investigadores han documentado más de 600 enterramientos. Todos habían sido saqueados, menos este. Este sepulcro se mantuvo intacto, sellado desde hace más de dos milenios, lo que lo convierte en una rareza dentro del panorama arqueológico de la región.

Tallada en piedra, con forma de casita, alberga los restos de cuatro personas tumbadas sobre lechos de roca. A su alrededor, armas, recipientes cerámicos, adornos de bronce, horquillas de plata. Son más de 100 piezas y todas están en su sitio.

La importancia del hallazgo no está sólo en el número de objetos, sino en el contexto. Lo que se conserva sin alterar permite estudiar con precisión cómo entendían la muerte los etruscos. Y en este caso, el nivel de conservación es excepcional.

Para los etruscos, la muerte no era una ruptura, sino una transición. Creían en una vida más allá del entierro, y por eso rodeaban a sus muertos de objetos personales, armas, joyas y todo lo que pudieran necesitar en el más allá.

Qué revela este sepulcro etrusco sellado durante 2.600 años

Davide Zori, arqueólogo de la Universidad de Baylor (Texas), lleva años trabajando en el proyecto. En sus palabras: «Esta cámara funeraria completamente sellada representa un hallazgo excepcional para la arqueología etrusca». Según explicó, jamás se había excavado algo así con técnicas modernas en esta zona del centro de Italia.

La civilización etrusca, que floreció antes de Roma y fue absorbida siglos después por la República, dejó pocos testimonios directos. Lo poco que sabemos viene en gran parte de tumbas. Pero la mayoría han sido alteradas por ladrones, guerras, terremotos o siglos de abandono.

Pero esta tumba ha resistido todo eso. Lo que hay dentro permite reconstruir no sólo rituales funerarios, sino también estructuras sociales, relaciones familiares y hasta detalles estéticos.

Uno de los jóvenes que participó en la excavación, Kendall Peterson, dijo que fue «como vivir lo que muchos arqueólogos esperan toda su carrera». Y añadió que no fue sólo emocionante para los investigadores, sino también para los vecinos de Barbarano Romano, la localidad cercana.

De momento, el equipo ha concluido la excavación, pero el análisis de los restos y del material hallado apenas está en sus primeras fases. Los primeros indicios apuntan a que los cuerpos podrían corresponder a dos parejas y, por los objetos que los rodean, todo indica que formaban parte de un grupo destacado dentro de su comunidad. Aun así, se necesitan más pruebas para confirmarlo.