Giro en la evolución: descubren un ancestro humano del que nunca se había oído hablar

Desde la Universidad Rovira i Virgili que lidera los estudios en Atapuerca a través del IPHES nos informan que: «Un estudio atribuye los restos más antiguos de Atapuerca a la especie Homo affinis erectus y confirma que Europa occidental estuvo poblada por dos especies de homininos hace más de un millón de años».

Siguiendo con la misma explicación: «Un fragmento de cráneo humano descubierto en el yacimiento de la Sima del Elefante de Atapuerca se ha convertido en la cara más antigua de Europa occidental. Los restos, de entre 1,1 y 1,4 millones de años de antigüedad, representan una pieza clave para comprender las primeras migraciones y la evolución de los homininos —subfamilia de homínidos a los que pertenece el género homo, es decir, los humanos— en el continente europeo durante el Pleistoceno inferior. Durante la campaña de excavación de 2022, el Equipo de Investigación de Atapuerca recuperó fragmentos de la parte izquierda de la cara de un individuo adulto, en el nivel TE7 de la Sima del Elefante, uno de los yacimientos del sitio arqueológico. Su reconstrucción requirió un trabajo laborioso, en el que se utilizaron técnicas tradicionales de conservación y restauración y herramientas avanzadas de análisis 3D».

Las conclusiones de este estudio son realmente sorprendentes: «Después de dos años de investigación, el análisis detallado de la pieza —catalogada como ATE7-1 o Pink, como lo llaman los investigadores— ha permitido concluir que no corresponde a la especie Homo Antecessor, ya identificada en otras zonas del sitio arqueológico de Atapuerca, sino a una especie más primitiva. Sin embargo, las evidencias no son suficientes para una clasificación taxonómica definitiva, por lo que, de forma provisional, se han atribuido a la especie Homo affinis erectus —similar, afín al Homo erectus. «Mientras el Homo Antecessor comparte con el Homo sapiens una cara de aspecto más moderno y la proyección de los huesos de la nariz, la configuración del rostro de Pink es más primitiva, con rasgos que recuerdan a los del Homo erectus», explica María Martinón, directora del Centro Nacional de Investigación Sobre la Evolución Humana (CENIEH) y una de las investigadoras principales del Proyecto de Investigación de Atapuerca. Sin embargo, la investigadora subraya que «la evidencia aún no es suficiente para una clasificación definitiva» y que se ha optado por el uso del término affinis para «reconocer las afinidades Pink con el Homo erectus» aunque se deja abierta la posibilidad de que pertenezca a otra especie».