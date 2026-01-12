Hito histórico de los arqueólogos: mapean la red de túneles ocultos de una antigua ciudad etrusca rival de Roma

El mundo de la arqueología fascina no sólo a los aficionados, sino también a quienes apenas se acercan a él y descubren historias que parecen escondidas a propósito. En este caso se trata de una red de túneles subterráneos bajo Veio, la antigua ciudad etrusca que fue la primera gran rival del imperio romano.

El nuevo mapa del subsuelo de Veio fue posible gracias a un trabajo conjunto entre el Museo Nacional Etrusco de Villa Giulia y la Universidad Sapienza de Roma, con el apoyo del Ministerio de Cultura de Italia. Las arqueólogas Luana Toniolo y Laura Maria Michetti encabezaron la investigación y coordinaron el uso de tecnología robótica para entrar en zonas que llevaban siglos fuera del alcance humano.

Mapean la red de túneles secretos de una antigua ciudad rival de Roma

El equipo trabajó con Magallanes, un rover autónomo con un sistema de suspensión inspirado en los vehículos que la NASA envió a Marte. Esa estructura le permitió avanzar por galerías estrechas y húmedas sin poner en peligro a nadie del equipo.

El rover transmitió imágenes y mediciones en tiempo real. Cada tramo quedaba registrado mientras los investigadores, desde la superficie, seguían su avance casi metro a metro.

A esta exploración se añadieron escáneres láser LiDAR, que captaron millones de puntos y generaron un modelo tridimensional de la red. Después integraron toda esa información con estudios geofísicos y el trabajo arqueológico tradicional.

Así apareció, por primera vez, un mapa completo de los cuniculi, ese sistema de canales subterráneos del que siempre se habló en los estudios etruscos, pero que nunca se había podido documentar de forma clara.

Por qué este descubrimiento altera la historia de Veio y de Roma

El resultado revela una infraestructura más compleja de lo imaginado. Los túneles no eran simples zanjas de drenaje. Respondían a un plan hidráulico que regulaba el agua del santuario y de las zonas cercanas. En el trazado aparecen canales, cisternas, pozos de captación y pasajes que conectaban distintos niveles de la antigua ciudad.

En el Santuario de Portonaccio, la excavación digital desveló una gran piscina sagrada junto al templo de Apolo. Formaba parte de rituales de purificación que más tarde Roma aprovechó, señal de que su función simbólica siguió viva tras la conquista.

La red muestra también rutas discretas de movimiento interno que, durante un asedio, habrían facilitado el transporte de recursos o el desplazamiento de tropas.

El mapeo da una visión distinta del nivel técnico etrusco. Veio aparece como una ciudad que manejaba el agua y el terreno con una precisión que hasta ahora se atribuía casi siempre a Roma.

Con los datos obtenidos podrán crear modelos 3D del subsuelo, localizar áreas que aún no se han excavado y planificar intervenciones sin dañar estructuras frágiles. Además, el registro digital se convierte en una herramienta de conservación para un patrimonio que llevaba siglos deteriorándose sin control.

La historia del conflicto entre Roma y Veio

La relación entre Roma y Veio nunca fue tranquila. Separadas por poco más de 15 kilómetros, competían por rutas comerciales, tierras fértiles y el control del Tíber. Los choques comenzaron en los primeros siglos de la República y se repitieron en ciclos de guerra y tregua.

El punto decisivo llegó tras 10 años de enfrentamientos continuos, un periodo largo y agotador que terminó en el 396 a. C. Roma puso al frente a Marco Furio Camilo, cuya estrategia cambió el rumbo del conflicto. Según las fuentes antiguas, ordenó excavar un túnel que permitiera a sus tropas entrar en la ciudad por sorpresa. Ese golpe final abrió las puertas a la conquista.

La caída de Veio duplicó el territorio romano y cerró la etapa en la que los etruscos aún podían frenar la expansión de Roma.