Así ha ocultado el régimen de los ayatolás de Irán su brutal represión contra los manifestantes

El régimen de los ayatolás de Irán ha desplegado en las últimas semanas una estrategia sistemática para ocultar la brutal represión contra los manifestantes, combinando violencia extrema en las calles con un apagón informativo casi total. El objetivo es claro: ocultar que se sepa qué está pasando en Irán. Desde el estallido de las protestas antigubernamentales, las autoridades iraníes han recurrido a cortes masivos de internet y de las comunicaciones, una táctica ya utilizada en episodios anteriores de contestación social. Este lunes 12 de enero han empezado a circular vídeos con pruebas de la brutal represión. Este pasado domingo 11 de enero dos ONG informaron que al menos 500 manifestantes han muerto asesinados. Washington ha emitido su primera advertencia este lunes. A continuación se detalla cómo el régimen de los ayatolás de Irán ha ocultado su brutal represión contra los manifestantes.

Cerrar internet para ocultar la represión

El régimen iraní ha recurrido a apagones generalizados de internet y telecomunicaciones como táctica deliberada para controlar el relato de las protestas y la represión estatal. Tan pronto como las movilizaciones antigubernamentales se intensificaron, las autoridades ordenaron un corte masivo de internet y redes telefónicas en todo el país, dejando a los ciudadanos aislados tanto interna como externamente.

¿Cómo bloquea las comunicaciones?

El gobierno emplea múltiples métodos técnicos para restringir el acceso a internet y ocultar la represión:

Manipulación de protocolos de enrutamiento (BGP): los ayatolás pueden desconectar selectivamente su internet nacional del exterior, permitiendo que solo algunos servicios estatales sigan funcionando.

(BGP): los ayatolás pueden desconectar selectivamente su internet nacional del exterior, permitiendo que solo algunos servicios estatales sigan funcionando. Bloqueo de herramientas de evasión : los sistemas de vigilancia identifican y bloquean VPN y otros métodos que los ciudadanos usan para sortear la censura.

: los sistemas de vigilancia identifican y bloquean VPN y otros métodos que los ciudadanos usan para sortear la censura. Internet nacional controlado : una red interna gestionada por el Estado permite mantener algunos servicios en línea mientras se corta el acceso al resto del mundo.

: una red interna gestionada por el Estado permite mantener algunos servicios en línea mientras se corta el acceso al resto del mundo. Interferencia de señales satelitales: el régimen está intentando bloquear o interferir tecnologías como Starlink para interrumpir intentos de conexión externa.

Impacto: menor visibilidad de represión

El apagón de internet reduce drásticamente la capacidad de verificar y reportar abusos en tiempo real. Organizaciones de derechos humanos y medios independientes enfrentan enormes dificultades para confirmar cifras de muertos, heridos y detenciones, porque dependen de pruebas fragmentadas y canales de comunicación alternativos.

¿Cómo intentan restablecer la conexión?

Pese a los apagones, hay esfuerzos dentro y fuera del país para burlar la censura digital y restablecer vínculos con el exterior:

Internet por satélite

Starlink: Equipos de internet satelital de SpaceX, aunque ilegales en Irán, han sido introducidos por ciudadanos desde protestas anteriores y aún proporcionan conectividad esporádica en algunas zonas.

El régimen trata de bloquear o interferir estas señales, y el uso de satélites conlleva riesgos legales y de seguridad para los usuarios en Irán.

Redes alternativas

Activistas y tecnólogos iraníes usan métodos que no dependen del internet tradicional: