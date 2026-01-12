Trump anuncia un arancel del 25% a cualquier país que comercie con el régimen de los ayatolás de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado una nueva y contundente advertencia al régimen de los ayatolás de Irán. En un mensaje publicado este lunes 12 de enero en redes sociales, Trump ha anunciado que cualquier país que mantenga relaciones comerciales con Irán será castigado con un arancel del 25% en todas sus operaciones económicas con Estados Unidos, una medida que eleva drásticamente la presión sobre Teherán y sus aliados. «Con efecto inmediato, cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán pagará un arancel del 25% sobre cualquier y toda actividad comercial realizada con los Estados Unidos de América», ha escrito Trump.

Reunión clave de Trump

La advertencia de Trump llega en la víspera de una reunión estratégica sobre Irán, prevista para este martes 13 de enero, en la que el presidente recibirá un informe detallado sobre las posibles respuestas de Washington a la crisis iraní. El encuentro reunirá a las principales figuras de seguridad nacional y política exterior de la Administración estadounidense. El anuncio de la imposición de aranceles forma de una primera medida de Washington para intentar frenar los ataques del régimen de los ayatolás contra su población.

Está previsto que asistan el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, entre otros altos cargos. La presencia de responsables militares y diplomáticos de primer nivel evidencia que la Casa Blanca contempla escenarios de máxima gravedad, que van mucho más allá de simples declaraciones políticas.

Ciberataques, sanciones y opción militar

Según fuentes cercanas a la Administración, sobre la mesa se barajan medidas de amplio espectro. Entre ellas figura reforzar la difusión de contenidos antigubernamentales en internet para debilitar la propaganda oficial del régimen, así como el uso de ciberarmas secretas capaces de inutilizar infraestructuras militares, sistemas de comunicaciones y redes civiles clave en Irán.

Además, Washington estudia nuevas sanciones económicas dirigidas directamente contra la cúpula del régimen y los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, considerados por Estados Unidos como una organización terrorista. En el escenario más extremo, tampoco se descarta la opción de ataques militares selectivos, una posibilidad que marcaría un punto de no retorno en la confrontación entre ambos países.

Trump ya dejó entrever este domingo, durante declaraciones a la prensa a bordo del Air Force One, que está revisando opciones militares después de que el régimen iraní esté “empezando a cruzar” su línea roja: el asesinato sistemático de manifestantes.

“Estamos estudiando opciones muy fuertes”, afirmó el presidente. Y lanzó una advertencia directa a Teherán: si Irán responde atacando a tropas estadounidenses en la región, “los golpearemos a niveles que jamás han experimentado”.

Más de 500 manifestantes asesinados

El endurecimiento del discurso de Trump coincide con la publicación de datos estremecedores sobre la represión en Irán. Diversas ONG internacionales, entre ellas Human Rights Activists in Iran, han confirmado que más de 500 manifestantes han sido asesinados en los últimos días por las fuerzas de seguridad del régimen.

Este lunes han comenzado a circular en redes sociales numerosos vídeos e imágenes de extrema crudeza, pese al apagón informativo impuesto por Teherán. El material ha sido difundido por activistas iraníes que viven en el exilio, quienes aseguran haber recibido las grabaciones directamente desde el interior del país.

Según estas fuentes, los vídeos fueron filmados en secreto por ciudadanos iraníes que, arriesgando su vida, documentaron la actuación de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, la fuerza de élite al servicio del líder supremo Alí Jamenei. En las imágenes se observa cómo los agentes disparan munición real contra manifestantes desarmados, incluidos jóvenes y mujeres.

Morgues desbordadas

Para tratar de ocultar la magnitud de la masacre, el régimen de los ayatolás ha ordenado cortes masivos de internet y de las comunicaciones, impidiendo que los manifestantes se coordinen y dificultando que las pruebas de la represión lleguen al exterior. Pese a ello, parte del material ha logrado salir del país a través de canales clandestinos.

Entre las imágenes más impactantes que han trascendido figuran las grabadas en morgues iraníes, donde se observa a decenas de ciudadanos abriendo bolsas de plástico con cadáveres para intentar identificar a familiares y amigos desaparecidos. Estas escenas han provocado una ola de indignación internacional y han reforzado las denuncias de crímenes sistemáticos contra la población civil.

Escalada sin precedentes

La combinación de represión interna, aislamiento informativo y amenaza de una respuesta internacional liderada por Estados Unidos sitúa a Irán ante uno de los momentos más críticos de su historia reciente. Donald Trump ha dejado claro que no se limitará a condenas retóricas y que está dispuesto a emplear herramientas económicas, tecnológicas y militares para castigar al régimen de Jamenei.