Los clientes de Mercadona no dan crédito: adiós a las palmeritas que conocíamos hasta ahora. La compañía ha diseñado un nuevo envase por porciones de estos dulces de hojaldre, apostando por un formato más práctico que se adapta a los hábitos de consumo de sus clientes

Mercadona cuenta con dos requisitos indispensables para seguir desarrollando su transformación: la calidad y la innovación. Así es como ha nacido el nuevo envase por porciones para sus palmeritas, un nuevo formato que divide las 24 palmeritas en porciones individuales de cuatro unidades. Esta innovación ha sido desarrollada para mejorar la calidad final del producto y ofrecer al cliente una solución más práctica.

El nuevo envase favorece su conservación, al permitir abrir sólo la porción que se va a consumir, manteniendo el resto del producto cerrado hasta el siguiente uso y ayudando a preservar sus características. Además, la compañía explica que esta mejora contribuye a una mejor organización del consumo diario, lo que resulta especialmente útil para quienes buscan formatos prácticos que se adapten a su ritmo de vida.

Dicha mejora se ha desarrollado de la mano del proveedor especialista Dulmatesa en sus instalaciones de Valencia para dar respuesta a las necesidades de El Jefe (como la compañía internamente denomina al cliente). El proveedor, que fabrica las palmeritas para Mercadona desde sus inicios, ha llevado a cabo una inversión de 1,2 millones de euros para poner en marcha una nueva línea de producción adaptada a este formato.

Mercadona tiene un claro objetivo: adaptarse continuamente a los nuevos hábitos de consumo, de ahí su esfuerzo en ofrecer un surtido que dé respuesta a los diferentes tipos de alimentación. Aquí se enmarca su estrategia para facilitar una alimentación saludable, con la que siempre ha estado comprometida y que se ha traducido en seguir ofreciendo un surtido variado para cubrir las diferentes necesidades de sus clientes.

Para ello, Mercadona tiene en cuenta, además, la adaptación de productos a nuevos formatos, la implementación de una información nutricional más comprensible en etiquetados, la mejora en la composición de productos para que sean más saludables y la aportación de ideas y recetas bajo el mensaje de Tu Cesta Equilibrada.

En el marco de esta estrategia, son varias las acciones que la compañía está llevando a cabo. Entre ellas, figuran las de presentar productos en formatos por porciones, atendiendo a los gustos y necesidades de los clientes, y más prácticos para facilitar su consumo dentro y fuera de casa. Es el caso del nuevo envase de las palmeritas de hojaldre.

A ellas se añaden una exhaustiva revisión de la composición de los productos de la mano de sus proveedores especialistas para mejorar, siempre que sea posible, su valor nutricional; para mejorar el etiquetado, facilitar la lectura de los valores nutricionales y las cantidades de nutrientes; y apostar por etiquetados que incluyan información útil sobre distintas formas de cocinar los alimentos (plancha, horno, vapor, freidora de aire, etc.).