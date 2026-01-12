María Corina Machado busca el respaldo del Papa antes de su reunión clave con Trump este jueves

El Papa León XIV ha recibido este lunes 12 de enero a la líder de la oposición de Venezuela María Corina Machado en el Vaticano en una audiencia privada. La líder opositora venezolana le ha pedido la intercesión de la Santa Sede para lograr la liberación de más de mil presos políticos y acelerar, sin dilaciones, la transición democrática en Venezuela. La líder de la oposición y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado busca el respaldo del Papa León XIV antes de su reunión clave en Washington con el presidente de EEUU Donald Trump este jueves en la Casa Blanca. La reunión se ha producido después de que haya trascendido que la CIA recomendó a Trump que confiara en la dictadora Delcy Rodríguez para ponerse al frente de Venezuela tras la operación de captura del narcodictador chavista Nicolás Maduro, debido a que María Corina Machado no cuenta con el respaldo de los militares.

Durante el encuentro, Machado ha agradecido al Pontífice su seguimiento de la crisis venezolana y le transmitió «la fuerza de un pueblo que se mantiene firme, en oración y decidido a conquistar su libertad». María Corina Machado ha denunciado ante el Papa la situación de los ciudadanos «secuestrados y desaparecidos» por el régimen y reclamó apoyo moral y diplomático para poner fin a la represión.

Machado también ha subrayado la gesta cívica del 28 de julio de 2024, que —según ha afirmado— ratifica la legitimidad de Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela, frente a un poder sostenido por la persecución y el miedo.

«La lucha del pueblo venezolano es también espiritual», ha asegurado la líder opositora, convencida de que, tras años de resistencia, la derrota del mal está más cerca, gracias al acompañamiento de la Iglesia y a la presión sin precedentes del Gobierno de Estados Unidos sobre el régimen.

La reunión de Machado con el Pontífice, que no había sido anunciada previamente y fue confirmada por el Vaticano, se produjo en un momento en el que la Santa Sede se ha consolidado como un interlocutor clave sobre el futuro de Venezuela. El encuentro coincide además con los esfuerzos de la líder opositora por forzar un giro definitivo frente a la estructura de poder autoritaria de izquierda que aún permanece en pie, pese a la operación estadounidense del pasado 3 de enero que culminó con la captura del narcodictador chavista venezolano.

La dictadora Delcy Rodríguez juró el pasado domingo 4 de enero ante el Tribunal Supremo de Venezuela como presidenta encargada de Venezuela. Posteriormente, al día siguiente, lo volvió hacer ante la Asamblea Nacional. El domingo 4 de enero después de la captura de Maduro, Trump reconoció que María Corina Machado no cuenta con el apoyo total en Venezuela, y que Delcy Rodríguez está a disposición de Washington. Sin embargo, los días siguientes, se sucedieron una serie de discursos de Rodríguez mixtos, dependiendo de cuál fuera su audiencia, si Washington o Venezuela.

En las imágenes difundidas por el Vaticano tras la audiencia, Machado aparece vestida de negro y con un rosario blanco en las manos, estrechando la mano del papa León XIV, ambos sonrientes, en una imagen cargada de simbolismo político y espiritual.

La reunión forma parte de una estrategia coordinada de alto nivel, destinada a consolidar apoyos antes de su llegada a Washington. En la capital estadounidense, la líder opositora espera mantener conversaciones decisivas con el presidente de EEUU Donald Trump y con altos cargos de su administración, en un intento por mantener y profundizar la presión política, diplomática y económica sobre los restos del aparato chavista.

La gira internacional de Machado coincide además con una movilización creciente dentro de Venezuela, donde en los últimos días se han celebrado misas, vigilias y protestas en distintas ciudades para exigir la liberación de los presos políticos. Según cifras del Foro Penal, solo 17 personas han sido excarceladas hasta el momento, lo que representa menos del 2% del total de detenidos, una cifra que la oposición considera claramente insuficiente.

Para Machado, el momento actual representa una oportunidad histórica: la combinación de presión interna, respaldo internacional, implicación de Estados Unidos y acompañamiento moral de la Iglesia podría, por primera vez en años, romper definitivamente el ciclo autoritario y abrir paso a una Venezuela democrática.