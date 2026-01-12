Erfan Soltani, detenido el día 8 y juzgado el 11 será el primer ejecutado en la horca por protestar en Irán

Erfan Soltani es iraní, tiene 26 años y fue detenido el pasado jueves en Fardis (Karaj) por participar en las protestas contra el régimen terrorista de los ayatolás. Fue juzgado el día 11 y condenado a morir en la horca el próximo miércoles. A sus familiares les dejaron verle sólo 10 minutos el domingo.

Erfan Soltani se ha convertido ya en un símbolo de la brutal represión que sufre la actual ola de protestas en Irán contra el régimen teócrata de Ali Jamenei. «Será el primero de los detenidos en estas manifestaciones que será ejecutado», asegura Ryma Sheermohammadi, divulgadora y activista por los derechos humanos en Irán.

Según fuentes familiares y organizaciones de derechos humanos consultadas por OKDIARIO, el proceso judicial contra él ha sido extremadamente acelerado y totalmente opaco: sin acceso a un abogado, sin posibilidad real de defensa ni apelación, y con una sentencia de muerte dictada en cuestión de días.

Las autoridades informaron a la familia de que la ejecución por ahorcamiento está programada para este miércoles, día 14, y sólo se le permitió una breve visita de despedida, mientras que a la hermana de Erfan Soltani, abogada titulada, le ha sido prohibido acceder al expediente y representarle.

Este caso de Erfan Soltani personifica el terror y en la escalada represiva del régimen teocrático de los ayatolás en Irán ante una nueva ola de protestas masivas, desencadenadas inicialmente por el colapso económico (devaluación extrema del rial, inflación desbocada y crisis en bienes básicos), que rápidamente derivó en demandas de caída del régimen y del ayatolá Alí Jamenei.

Activistas proderechos humanos como Masih Alinejad y grupos como la Unión Nacional para la Democracia en Irán describen la condena a la horca de Erfan Soltani como un intento deliberado de instaurar el terror para silenciar a la sociedad: «El único crimen de Erfan ha sido pedir libertad».

La comunidad internacional ha recibido con llamadas urgentes a intervenir para impedir la ejecución.

Las manifestaciones en Irán se han extendido a decenas de ciudades desde diciembre de 2015, con cortes casi totales de internet y comunicaciones para dificultar e impedir la difusión de información. Las cifras de víctimas son alarmantes: más de mil asesinados (incluidos niños), miles de heridos y más de 10.000 detenciones, según diversas ONG.

El origen de las protestas en Irán

Las masivas protestas que ya señalan a Jamenei, estallaron en Irán a finales de diciembre del año pasado iniciadas por comerciantes en el Gran Bazar de Teherán ante la grave crisis económica por la hiperinflación del 42%, una depreciación histórica del rial (hasta 1.470.000 por dólar) y la tremenda escasez de bienes básicos.

Rápidamente, se extendieron a más de 100 ciudades en 27 provincias, evolucionando de demandas económicas a consignas antigubernamentales como «¡Muerte al dictador!» y llamadas al cambio de régimen, con peticiones de la reinstauración de la dinastía de los Sah y de Reza Pahlavi, el hijo vivo del último emperador.