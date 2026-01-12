El ex jefe de Gabinete de Mazón recibe un ‘pancartazo’ tras su salida de los juzgados de Catarroja

José Manuel Cuenca, el que fuera jefe de Gabinete del ex presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha recibido un pancartazo a las puertas de los juzgados de Catarroja (Valencia). José Manuel Cuenca ha sido golpeado con una pancarta de corcho por una familiar de una víctima de la DANA.

El ex jefe de Gabinete de Carlos Mazón había acudido a esos juzgados para participar en el careo con la ex consellera de Emergencias, Salomé Prada. Ese careo ordenado por la magistrada que instruye el caso de la DANA de Valencia, la titular de Instrucción 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, a instancias del letrado de Acció Cultural del País Valenciano (ACPV), Manuel Mata. Este último, ex síndico del PSPV-PSOE en las Cortes Valencianas.

Tanto José Manuel Cuenca como Salomé Pradas habían salido de los juzgados escoltados por agentes de la Guardia Civil. A pesar de ello, el que fuera persona de confianza de Carlos Mazón ha recibido el impacto de una pancarta en su cabeza cuando se dirigía a su propio vehículo.

Por su parte, Salomé Pradas, se ha acercado a Rosa Álvarez, la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA, que se encontraba, también, a las puertas de los juzgados. En concreto, Pradas ha solicitado a Álvarez una reunión en la que ambas puedan hablar. José Manuel Cuenca y Salomé Pradas habían llegado a los juzgados por ese mismo orden, cerca de un cuarto de hora después de las 09:00 horas de este lunes.

Tras el careo, que se ha extendido por algo más de dos horas, tanto José Manuel Cuenca como Salomé Pradas han abandonado la sede judicial. La ex consellera se ha detenido a hablar con la citada Rosa Álvarez. En tanto que José Manuel Cuenca ha tenido que ser escoltado hasta alcanzar su coche mientras le seguían varias personas de las que se encontraban concentradas desde primera hora a las puertas de los juzgados. Todo ello, en medio de un ambiente extremadamente tenso. Ha sido una de esas personas, que portaba una pancarta la que ha golpeado con ella a José Manuel Cuenca.

El ex jefe de Gabinete de Carlos Mazón ya había declarado con anterioridad ante la juez. Además, había acudido a la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. Y, ahora, ha participado, también en el careo con Salomé Pradas.

Ese careo había sido solicitado a través de un escrito de fecha 14 de diciembre por ACPV. Una asociación de corte catalanista defendida, como se ha dicho, por el ex síndico del PSPV-PSOE en las Cortes Valencianas, Manuel Mata.