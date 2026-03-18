Vox en Canarias denuncia la contradicción migratoria: «Recibimos inmigrantes de países donde ser homosexual puede costar 10 años de cárcel»

El consejero del Cabildo de Tenerife y concejal en Gobierno del sur de Tenerife (Arona), Naím Yánez Alonso (VOX), ha denunciado la “hipocresía” del discurso político del bipartidismo sobre la homofobia tras conocerse el endurecimiento de las penas contra las relaciones homosexuales en Senegal, donde la legislación contempla ahora penas que pueden alcanzar hasta diez años de prisión, como se ha aprobado esta semana pasada en la Asamblea Nacional de Senegal. Desde VOX recuerdan, además, que el país africano es uno de los principales puntos de origen de las rutas migratorias que llegan al archipiélago y consideran que la situación evidencia un choque cultural que las instituciones españolas “se niegan a abordar con seriedad”.

Yánez Alonso sostiene que, mientras en Canarias se repiten campañas institucionales y discursos contra la homofobia, al mismo tiempo se evita hablar del contexto cultural y legal existente en muchos de los países de origen de la inmigración irregular que llega a las islas. “Se nos da constantemente lecciones de tolerancia, pero la realidad es que estamos introduciendo en territorio español a personas procedentes de países donde la homosexualidad está perseguida penalmente y socialmente. Esa contradicción nadie quiere afrontarla”, señala. Yánez insiste en que VOX defiende la libertad de todos los españoles independientemente de su orientación sexual, pero advierte que “no se puede mantener un discurso contra la homofobia mientras se ignora que en muchos de esos países esas libertades ni siquiera existen”.

Según los últimos datos disponibles, la criminalidad en España registró un aumento del 0,8% en 2025, con incrementos especialmente significativos en delitos graves como los homicidios consumados (+7,7%), las lesiones y riñas tumultuarias (+7,2%) o las agresiones sexuales con penetración (+2,8%), según los balances oficiales de seguridad. En el ámbito específico de la violencia contra personas homosexuales, distintos informes de 2025 señalan además un repunte de las agresiones físicas o verbales, que pasan de alrededor del 7% de personas del colectivo afectadas en 2024 a cerca del 16% en 2025, lo que equivale a cientos de miles de personas que declaran haber sufrido algún tipo de agresión o discriminación en el último año. A estos datos se suma la situación en Canarias, donde los delitos contra la libertad sexual superaron los 1.300 casos registrados, con incrementos en ambas provincias del archipiélago, según estadísticas oficiales del Ministerio del Interior.

El dirigente de VOX recuerda, además, que Canarias se ha convertido en una de las principales puertas de entrada de la inmigración irregular hacia España y la Unión Europea, y reclama una política tajante con la inmigración irregular “sin complejos” sobre las consecuencias sociales y culturales del fenómeno migratorio, apostando por el “billete de vuelta” que propone VOX a través de las deportaciones masivas. “Si realmente queremos proteger la libertad de todos los españoles, también hay que tener el valor de señalar cuándo determinadas costumbres o marcos culturales chocan frontalmente con los valores de nuestra sociedad”, concluye.