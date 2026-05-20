Un okupa de la vieja cárcel de Palma intenta matar a otro con un incendio: «¡Voy a prenderte fuego a ti y a tu casa!»

La convivencia entre los okupas de la antigua y abandonada vieja cárcel de Palma nunca ha sido ideal, y noticias como esta lo refleja a la perfección. Un residente de 45 años de la vieja prisión de la capital balear se enfrenta a un total de 15 años de cárcel por incendiar la habitación de otro morador y amenazarlo de muerte. «¡Voy a prenderte fuego a ti y a tu casa!», le espetó antes de pasar a la acción.

Los hechos recogidos en el escrito de acusación se desencadenaron la noche del pasado 19 de julio de 2024. Según el Ministerio Público, el procesado y la víctima mantenían una relación vecinal conflictiva, marcada por las tensiones constantes, que culminó en una agresión premeditada.

El primer intento de ataque se registró alrededor de las 21:45 horas. En ese momento, el procesado prendió fuego de manera intencionada a una zona de maleza situada justo debajo de las ventanas de la estancia okupada por la víctima. Aunque esta primera emergencia pudo ser sofocada gracias a la rápida intervención de los bomberos, el acusado no desistió en su empeño.

Apenas dos horas después, sobre las 23:40 horas de esa misma noche, el hombre volvió a provocar un incendio en el mismo punto de la vivienda. En esta segunda ocasión, las llamas se extendieron con gran rapidez, alcanzando el interior de la habitación a través de una ventana.

El espacio se llenó de una densa humareda que puso en grave riesgo la vida del afectado, quien se vio obligado a huir apresuradamente del lugar al quedarse sin oxígeno para respirar. A pesar de la peligrosidad del ataque, la víctima no sufrió lesiones físicas ni quemaduras.

Además de la pena de cárcel por un delito de incendio, la Fiscalía solicita que se imponga al acusado una orden de alejamiento de 300 metros respecto a la víctima durante un periodo de 20 años.

El juicio arrancará este jueves 21 de mayo a partir de las 10:00 horas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma.