El jefe de Gabinete de Mazón ratifica en el Congreso que «nadie» reclamó al presidente en el CECOPI

José Manuel Cuenca, Secretario Autonómico del Gabinete del ex presidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, y de Comunicación, ha manifestado este lunes ante la comisión de investigación de la DANA del 29 de octubre de 2024 en el Congreso que «nadie» reclamó la presencia del presidente valenciano en el Centro de Cooperación Operativa Integrada (CECOPI). Es decir, que José Manuel Cuenca ha ratificado ante la citada comisión de investigación lo que hace escasamente unos días, el pasado 26 de noviembre, había declarado en calidad de testigo ante la titular de Instrucción 3 de Catarroja (Valencia), Nuria Tobarra: la magistrada que instruye la causa de la riada.

Esta afirmación de José Manuel Cuenca no sólo es de trascendental importancia. Además, es coincidente con la de José Miguel Basset, el jefe de la Emergencia en los días de la DANA. Basset, tal como publicó OKDIARIO en abril de 2025, sostuvo ante la comisión de investigación de la Diputación de Valencia que Mazón no es miembro del CECOPI y que no le constaba que se esperara su presencia. En concreto, según fuentes cercanas a la citada comisión de investigación, la frase de Basset a este respecto fue que Mazón no es el responsable del plan de emergencias y no dirigía el CECOPI.

José Manuel Cuenca se ha mostrado, desde un primer momento, muy respetuoso con la declaración efectuada el pasado 26 de noviembre ante el Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja. Al punto, que a algunas de las preguntas de los grupos políticos ha respondido remitiéndose a esa misma declaración.

El representante de Vox, Ignacio Gil Lázaro, ha preguntado «con carácter previo» a José Manuel Cuenca si «le indigna» que Esquerra Republicana de Cataluña y Compromís «se empeñen en robarnos a los valencianos nuestro nombre oficial, que es sólo Comunidad Valenciana y no país valenciá», a lo que Cuenca ha respondido: «Me indigna mucho». Y, a continuación, ha efectuado una batería de preguntas a Cuenca, sobre la base de que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene una «responsabilidad política» que «nadie ha asumido».

En ese sentido, Gil Lázaro ha preguntado a José Manuel Cuenca si «nadie» del Gabinete de Presidencia del Gobierno del socialista Pedro Sánchez dio aviso alguno en relación con la DANA, a lo que el compareciente ha respondido: «En ningún momento. Ni a primera hora ni a lo largo del día».

También ha revelado que la Generalitat Valenciana no conoció el informe emitido por Seguridad Nacional en las primeras horas del 30 de octubre. Es decir, justo tras la catástrofe, como le ha preguntado también Gil Lázaro.