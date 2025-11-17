La izquierda lincha a Mazón con la connivencia de la presidenta socialista de la comisión: «¡Homicida!»

La izquierda ha convertido la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados de Carlos Mazón en un auténtico linchamiento político al presidente de la Generalitat. Al punto de dedicarle acusaciones de la gravedad de «homicida, psicópata» sin que la presidenta de la citada comisión, la socialista Carmen Martínez, cercana a Ximo Puig, haya puesto en su sitio a quienes los han lanzado.

Carmen Martínez ha permitido también que Gabriel Rufián o el diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, convirtieran en un soliloquio lo que debía ser una batería de preguntas con sus correspondientes respuestas. Hasta tal punto ha dejado hacer la presidenta, que en lugar de ahondar en sus preguntas, le han llegado a decir a Mazón: «No me interesa su respuesta».

Lo que debía dar luz y taquígrafos a la trágica riada se ha convertido en un interrogatorio de inquisición política en el que poco importaban las respuestas del compareciente, a tenor de lo visto.

Mazón, no obstante, le ha echado coraje. Pero ha resultado inaudito ver como Rufián o Alberto Ibáñez (Compromís), le lanzaban una pregunta tras otra sin dar tiempo, ni siquiera cinco segundos, para contestar. Y, en el caso de Rufián, cuando le respondía, le acusaba de «mentiroso» en varias ocasiones. La presidenta no ha pedido respeto al interviniente.

En una comisión de investigación, se supone que el compareciente acude a hablar. Pero, en lugar de eso, Mazón ha tenido que aguantar de Gabriel Rufián expresiones como «que se calle». Rufián también le ha tildado de «inútil y mentiroso, incapaz, miserable, homicida y psicópata».

Ha llegado a desear Rufián a Mazón, y sin que el presidente de la Generalitat se encuentre ni siquiera investigado: «Ojalá pague con cárcel todo lo que ha hecho». Todo ello, sin que la presidenta de la comisión, la socialista Carmen Martínez parara el tiempo y la intervención de Rufián para exigir el mismo respeto a la izquierda que requería a Mazón, que apenas llegaba a verbalizar: «Es que no me dejan responder».

Gabriel Rufián en medio de todo ello no ha perdido de dar a su intervención un calculado tinte electoralista que no era para lo que esta mañana se había convocado a la comisión de investigación. «Ojalá el pueblo de Valencia le deje de votar», le ha manifestado Rufián a Mazón.