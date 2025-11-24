Camarero señala al Ejecutivo de Sánchez en la DANA: «Usted pertenece a un Gobierno que nos dejó tirados»

La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Susana Camarero, ha señalado este lunes al Ejecutivo de Sánchez por su gestión en la riada del 29 de octubre de 2024. Ha sido en el transcurso de su comparecencia ante la comisión de investigación de la DANA en el Congreso de los Diputados. En concreto, Susana Camarero, a preguntas de la diputada socialista, Marta Trenzano, ha manifestado, como se puede ver en el vídeo que ilustra esta información, que: «El problema, señoría, es que usted pertenece a un gobierno que nos dejó tirados. Y tiene que buscar todas estas excusas y señalar a otros para tapar lo que el Gobierno de España no hizo ese día».

Se trata de la primera ocasión en que un miembro del Ejecutivo valenciano señala de un modo tan directo en el Congreso al Gobierno de Pedro Sánchez por su falta de acción en la DANA. Además, en su intervención, Susana Camarero ha dio más allá y ha apuntado a que el Gobierno «tiene que buscar todas estas excusas y señalar a otros para tapar lo que el Gobierno de España no hizo ese día».

El PSOE ha sido el penúltimo grupo en intervenir en la comisión de investigación, al ser el segundo que cuenta con más diputados en el Congreso, tras el Partido Popular. Los socialistas han dirigido las culpas a la Generalitat Valenciana. Marta Trenzano ha concluido su intervención pidiendo elecciones autonómicas, a pesar de que de lo trata la comisión es de la riada del 29 de octubre en Valencia y no de si debe o no haber unos comicios en la Generalitat Valenciana.

No ha sido la suya la única intervención de carácter político y no de investigación de lo sucedido en la DANA. El diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, uno de los dos que participan por la coalición Sumar, de la vicepresidenta del Gobierno de Sánchez, Yolanda Díaz, ha manifestado que «sí, yo voy a hacer política», cuando precisamente Susana Camarero le había manifestado que el lugar donde se encontraban era la comisión de investigación de la DANA en el Congreso de los Diputados y que ella no había acudido allí a hacer política.