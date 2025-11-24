La presidenta de la comisión de la DANA impide a Camarero responder al alegato electoralista del PSOE

Tras una intervención de casi tres minutos de la diputada socialista por Valencia, Marta Trenzano, que ha concluido pidiendo con un claro alegato electoralista al pedir elecciones en la Comunidad Valenciana, la presidenta de la comisión de la DANA, la también socialista Carmen Martínez, ha negado a la vicepresidenta del Gobierno valenciano y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, la posibilidad de responderle.

«¿Podré contestar, señora presidenta?», ha manifestado Camarero. Pero la socialista Carmen Martínez, ha replicado: «No le ha hecho ninguna pregunta». Camarero, entonces, ha sentenciado: «¡Ah!, que ese es el truco». La presidenta de la comisión se ha permitido manifestar a Camarero que «esto no es una rueda de prensa de la Comunidad Valenciana», como se puede ver en el vídeo que ilustra esta información. A lo que la vicepresidenta del Consell, lejos de amilanarse, ha contestado a su vez, mirando a Carmen Martínez: «Pues ejerza de presidenta y no haga comentarios como el que acaba de hacer».

La socialista Marta Trenzano acababa de protagonizar una intervención leída en la que había concluido. Incluso, se permitió calificar de «paripé» la elección del nuevo presidente de la Generalitat en las Cortes Valencianas y concluir con idéntico mensaje al del PSOE valenciano: «Convoquen elecciones». Algo muy alejado de una comisión de investigación. Y más, en el Congreso de los Diputados.

Camarero escuchó toda la intervención, mientras tomaba notas para contestar a continuación. Así, una vez Trenzano concluyó, Camarero preguntó a la presidenta: «¿Podré contestar, no presidenta?». Pero la Carmen Martínez se lo negó: «No le ha hecho ninguna pregunta». Camarero manifestó que sí había hecho preguntas Trenzano. Y la presidenta socialista de la comisión de la DANA, insistió: «No. No le ha hecho ninguna pregunta. Ha terminado su intervención sin hacerle ninguna pregunta».

Fue ahí donde Susana Camarero respondió: ¡Ah!, ese es el truco!». Martínez dijo entonces a Camarero que no iba a «consentir» que «usted cuestione la legitimidad de esta comisión». La respuesta de la presidenta socialista de la citada comisión siguió, hasta el punto que la presidenta socialista de la comisiòn, soltó: «Esto no es una rueda de prensa de la Comunidad Valenciana. Lo siento». Lejos de resignarse frente a un comentario que no venía a cuento por parte de la presidenta de la comisión de investigación, Camarero miró directamente a Carmen Martínez: «Pues ejerza de presidenta. Y no haga comentarios como el que acaba de hacer»