A qué hora empiezan las rebajas en Inditex, Mango y El Corte Inglés: horario de los descuentos en APP, Web y tiendas

Con la llegada del nuevo año, muchas de las principales cadenas de moda y grandes almacenes en España inician su esperada campaña de rebajas de enero. Este año se repite la tendencia de los últimos en que las ofertas comienzan primero online y, al día siguiente, llegan a las tiendas físicas, una estrategia pensada para repartir mejor la demanda y evitar aglomeraciones innecesarias.

Inditex: Zara, Bershka, Pull&Bear..

El grupo Inditex, uno de los más influyentes del sector textil, mantiene su fórmula de arrancar las rebajas por canales digitales antes que en sus tiendas:

Online (APP y web)

Las rebajas de invierno arrancan el 6 de enero, el día de Reyes, a partir de la tarde. En marcas como Zara, la app suele activar los descuentos antes que la web, normalmente entre las 18:00 y 20:00 horas, aunque puede variar ligeramente cada año.

Tiendas físicas

El 7 de enero se estrenan las rebajas en todos los establecimientos físicos del grupo en España, con descuentos en moda, calzado y accesorios que se prolongan durante varias semanas.

Este patrón se aplica de manera uniforme a las principales marcas del grupo, de modo que los compradores más rápidos y estratégicos pueden aprovechar primero los descuentos desde el móvil o el ordenador.

Mango

Mango tiene un enfoque algo diferente, especialmente para sus clientes fieles:

Acceso anticipado

Algunas ofertas ya están disponibles desde el 5 de enero para los usuarios que forman parte de su base de datos o programas de fidelización.

Rebajas oficiales (online y web)

A partir del 7 de enero, la campaña de rebajas arranca formalmente para todo el público, tanto en la web como en la aplicación de Mango, con descuentos en ropa, complementos y calzado

Tiendas físicas

Igual que en el caso digital, las rebajas de invierno de Mango comienzan oficialmente el 7 de enero en todas sus tiendas en España.

El Corte Inglés

Los grandes almacenes combinan promociones antes de Reyes con el lanzamiento oficial de las rebajas a principios de año:

Online (web y APP)

Las rebajas en El Corte Inglés se activan el 6 de enero por la mañana, con descuentos en moda, electrónica, hogar y accesorios. Algunas fuentes señalan que la activación puede rondar las 09:00 horas, aunque en años anteriores también se han visto lanzamientos en la tarde/noche del 6 a partir de las 22:00 horas.

Tiendas físicas

Las rebajas llegan a los centros comerciales y tiendas a partir del 7 de enero, con etiquetas de descuentos visibles en ropa, accesorios y otros departamentos.