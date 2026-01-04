Cuándo empiezan las rebajas de enero 2026 en Madrid: fechas, hasta qué día duran en Zara, Mango y El Corte Inglés

La recta final de la Navidad siempre se vive con dos eventos que destacan. Por un lado está la celebración de Reyes Magos, con gente apurando hoy sus últimas compras, y luego están las rebajas de enero, que cada vez arrancan antes en la mayoría de comercios. De hecho hoy 4 de enero ya son muchos los que esperan al día 6 para estrenar regalos, pero también para aprovechar los primeros descuentos fuertes del año. Y es que las rebajas siguen siendo un momento clave para renovar armario o encontrar básicos a precios que no se ven en otro momento de la temporada y en Madrid comenzarán en las fechas que ahora te desvelamos.

Aunque desde 2012 las fechas de las rebajas de enero y las de julio son libres y cada cadena fija sus propios periodos, la realidad es que la mayoría mantiene una estructura similar. De este modo, primero están las rebajas online que comenzarán el 6 de enero por la tarde y luego apertura en tiendas físicas el 7 de enero. Ese patrón no cambia demasiado en 2026, así que quienes estén mirando prendas desde hace semanas pueden ir preparando la cesta porque el calendario vuelve a ser bastante claro. De hecho en Madrid, como en el resto del país, las grandes marcas ya han marcado sus fechas de inicio y algunas incluso han activado promociones previas para clientes registrados. A continuación repasamos cuándo empiezan las rebajas de enero 2026 en Zara, Mango, El Corte Inglés, Sfera, H&M y el resto de firmas que suelen destacar cuando se inicia el periodo de descuentos.

Cuándo empiezan las rebajas de enero 2026 en Zara

Zara repetirá la estrategia de los últimos años. Las rebajas arrancarán el 6 de enero por la tarde en la aplicación (19:00 horas) y la web de la marca (20:00 horas). Un día después, el 7 de enero, llegarán también a las tiendas físicas. Esto permite que muchos usuarios aprovechen los descuentos desde casa antes de que se formen las colas habituales tras Reyes.

Fechas de inicio de las rebajas en el resto de marcas de Inditex

Zara Home, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Lefties y Oysho seguirán exactamente el mismo planteamiento. Descuentos online el 6 de enero por la tarde y rebajas en tiendas físicas el 7 de enero. La compañía mantiene así su estrategia escalonada para gestionar mejor la demanda del primer día.

Las rebajas de enero de El Corte Inglés

El Corte Inglés ofrece actualmente rebajas anticipadas de hasta el 40% hasta mañana 5 de enero. Pero eso no es todo, ya que se trata de promociones que se enlazarán con la campaña oficial de invierno, que comenzará el 6 de enero a las 22:00 horas en su web y en la aplicación. Las tiendas físicas se sumarán el 7 de enero, con miles de artículos rebajados en moda, hogar y accesorios.

Las rebajas de enero en Mango

Misma estrategia que El Corte Inglés parece seguir Mango. Los clientes registrados pueden acceder a algunas ofertas desde el 5 de enero, una especie de adelanto exclusivo para miembros. Sin embargo, la apertura oficial de las rebajas de invierno será el 7 de enero tanto online como en tienda.

Cuándo empiezan las rebajas de invierno 2026 en Sfera

Sfera parece que es la que más se adelanta al periodo de rebajas de enero si tenemos en cuenta que hasta el pasado 31 de diciembre tuvo en su web, la sección Christmas Prices», con una selección previa de prendas rebajadas. De todos modos, las rebajas de invierno 2026 comenzarán oficialmente el 7 de enero en sus tiendas, siguiendo el calendario habitual.

Así las rebajas de enero de H&M

H&M también se ha adelantado este año, ya que activó una venta privada de hasta el 50% para usuarios registrados hasta el pasado 1 de enero. Pero sus rebajas de invierno empezarán oficialmente el 7 de enero, aunque si os metéis en la web o en la app el día 6 de enero también vais a encontrar muchas prendas que siguen rebajadas.

Rebajas de invierno en el grupo Tendam

Las marcas de Tendam, como Springfield, Cortefiel o women’secret, ya han dado el pistoletazo de salida. Las rebajas están disponibles tanto online como en tiendas desde hace días, por lo que quienes quieran adelantarse a las campañas de otras marcas ya pueden hacerlo.

Cuándo empiezan las rebajas de enero 2026 en Parfois

Si sigue la línea de los últimos años, Parfois iniciará sus rebajas de enero el 6 de enero en su tienda online y el 7 de enero en sus establecimientos físicos. Aunque la marca no había anunciado cambios, suele mantener este patrón todos los años.

Con la campaña navideña rozando su final, estas rebajas se convierten en el segundo gran impulso comercial de la semana. Los Reyes Magos siguen siendo los protagonistas del día 5 y buena parte del 6, pero muchos consumidores combinan ya el reparto de regalos con los primeros descuentos del año. Y, con las fechas tan claras, quienes quieran aprovecharlas pueden hacerlo desde la tarde del día 6 sin esperar a que pase la festividad.