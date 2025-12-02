Decorar la casa para la Navidad es quizás una de las cosas que todos estamos haciendo estos días, especialmente cuando llegue el puente de diciembre y aprovechemos para comprar el árbol de Navidad o montar el belén. Pero lo cierto es que decorar la casa para estas fechas no es fácil cuando se piensa en el presupuesto, así que descubrir una tienda en la que todo está rebajado siempre y que encima es de Zara Home, es sencillamente la salvación de muchos.

Se trata en concreto, del único de Zara Home que funciona ahora mismo en España. Y no se trata de aperturas temporales ni rebajas puntuales: está ahí todo el año y con descuentos permanentes. Y lo más llamativo no es sólo el precio, sino lo que hay detrás. No se trata de una tienda más dentro del grupo Inditex, sino de un proyecto social donde trabajar significa muchísimo para las personas que forman parte de él. En los últimos meses se ha ido corriendo la voz, y los clientes que lo conocen hablan de un espacio tranquilo, de compras sin presión y de la sensación agradable ( que no siempre se tiene) de estar invirtiendo el dinero en algo más que productos para casa. Toma nota porque te ofrecemos a continuación,

Madrid tiene el Zara Home secreto que casi nadie conoce y siempre está de rebajas

El outlet está en el centro comercial The Style Outlets, en San Sebastián de los Reyes, un lugar que muchos identifican con marcas deportivas o ropa casual, pero no con decoración. Quizá por eso, y porque Zara Home no anuncia demasiado este espacio, todavía hay quien se sorprende al verlo. Abrió en 2022 dentro del programa social For&From, pensado para ofrecer empleo a personas con discapacidad y crear entornos adaptados donde puedan trabajar en condiciones reales, con formación continua y acompañamiento.

Aquí no hay temporadas fuertes ni semanas de descuentos concretos. Cada cierto tiempo llegan piezas de colecciones pasadas o artículos descatalogados que se ponen a la venta directamente rebajados. No es raro encontrar esa vajilla que desapareció en su día de las tiendas o un textil que nunca llegó al Zara Home donde tú sueles comprar. Forma parte del encanto: nunca sabes del todo qué habrá ese día.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SSRR | The Style Outlets (@ssrr_thestyleoutlets)

Qué encontrarás al entrar en este Zara Home tan particular

El espacio tiene unos 400 metros cuadrados, pero no está organizado como los outlets tradicionales, donde ves cajas y estanterías a rebosar. Todo lo contrario. La tienda está montada como si fuera una casa real, por estancias: un dormitorio completo, una cocina donde apetece quedarse mirando, un salón dividido en ambientes, zonas de baño e infantil y un área dedicada a fragancias. Es casi una exposición doméstica, pero accesible. Además, recuerda mucho al resto de tiendas Zara Home, en las que destaca su elegancia y la amplia oferta. Por que sí, es un outlet pero eso no quiere decir que apenas tenga producto. Todo lo contrario. Aquí encuentras de todo, y más ahora que estamos en época navideña.

Los descuentos suelen superar el 50 %, a veces bastante más. Y al margen de todo lo navideño, puedes encontrar textiles de temporadas recientes, vajillas completas, adornos que siguen la línea estética de Zara Home, que se caracteriza por ser limpia, minimalista, cuidada, y pequeños muebles que, al verlos rebajados, parecen aún más tentadores. Y aunque todo procede de colecciones pasadas, la sensación no es de restos, sino de piezas que simplemente han terminado su ciclo comercial.

Además, muchas personas cuentan que es fácil salir con algo que no tenías pensado comprar. No por impulso, sino porque a esos precios cuesta dejar pasar ciertos hallazgos. Y como las unidades suelen ser limitadas, lo que veas un día puede no estar al siguiente y viceversa.

Un proyecto social que va mucho más allá de las compras

Muy cerca está Tempe Inditex, otra tienda del programa For&From gestionada por la Fundación Prodis, dedicada en este caso al calzado y los complementos. Prodis trabaja desde hace años en la integración laboral de personas con discapacidad intelectual, formando equipos estables y generando oportunidades reales para su futuro.

Y aquí viene la parte que mucha gente desconoce: todos los beneficios de estas tiendas se reinvierten en los programas sociales de la fundación. De este modo cada compra, por mínima que sea, contribuye directamente a mantener estos empleos y a financiar proyectos de inclusión.

Aunque este es el único outlet de Zara Home en España, el modelo For&From continúa creciendo. Ya hay 15 tiendas entre España e Italia relacionadas con marcas como Bershka, Pull&Bear, Oysho, Massimo Dutti o Stradivarius. Una red que muchos no conocen todavía y que demuestra que el retail puede tener un impacto social más profundo del que estamos acostumbrados a ver.