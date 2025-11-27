Cuándo es el puente de diciembre 2025: el BOE confirma en qué comunidades es fiesta el día 8

Estamos casi a punto de cerrar el mes de noviembre y aunque todo lo navideño es ahora protagonista, antes de que lleguen esos días en los que la mayoría se reúne con las familias y tiene festivos como el 25 de diciembre, no nos podemos olvidar que todavía nos queda uno de los puentes más destacados. El 6 y 8 de diciembre son dos días festivos que celebran cosas distintas, pero que de alguna manera han conformado un puente que nos da siempre una alegría en pleno mes de diciembre, pero ¿es así del todo?.

El puente de diciembre está a la vuelta de la esquina y como suele ocurrir, dependiendo del día en el que caigan los dos días festivos, es posible que más de uno pueda descansar varios días, mientras que hay veces que el puente se reduce hasta el punto de que en algunas comunidades apenas se nota. Lo primero que debemos tener en cuenta es las celebraciones que se conmemoran en ambos días: el Día de la Constitución y el de la Inmaculada Concepción, por lo que se trata de fechas fijas, aunque como decimos su posición dentro de la semana lo cambia todo. Entonces, ¿qué ocurre este 2025? El BOE ya ha despejado la duda: el 6 de diciembre cae en sábado y no se traslada, mientras que el 8 de diciembre, festivo nacional, cae en lunes. Así que, aunque no habrá un puente largo como otros años, buena parte de los trabajadores podrá disfrutar de un fin de semana seguido de un lunes festivo. Un pequeño respiro antes de meternos de lleno en la recta final del año.

Qué días caen los festivos del puente de diciembre 2025

El calendario laboral de 2025 deja una situación bastante clara. El Día de la Constitución Española, que se celebra cada 6 de diciembre, caerá en sábado y no generará día no laborable adicional para quienes trabajan de lunes a viernes. El BOE no contempla ningún traslado, así que el festivo se queda exactamente donde está.

El Día de la Inmaculada Concepción, en cambio, sí marcará la diferencia. Será lunes 8 de diciembre y tendrá consideración de festivo nacional en todo el país, sin excepciones. Este es el día que realmente construye el puente, porque garantiza un lunes libre para todos los trabajadores con jornada habitual de lunes a viernes.

En la práctica, el puente queda entonces, configurado como un bloque de tres días: sábado 6, domingo 7 y lunes 8. El viernes 5 es laborable, aunque muchas personas aprovechan para cogerse libre ese día y alargar la escapada. Aun así, incluso sin hacer malabares, el puente sigue siendo una oportunidad perfecta para desconectar y hacer un viaje corto a destinos muy buscados en estas fechas, como Sevilla, Madrid, Toledo, Málaga o las Islas Canarias.

El BOE confirma que el 8 de diciembre es festivo en todas las comunidades

La clave de este año está en el lunes. El 8 de diciembre es festivo de carácter nacional y, al caer justo después del fin de semana, permitirá a todo el país disfrutar de un puente seguro. No depende de decisiones autonómicas ni de ajustes locales: el BOE lo fija para toda España, así que no hay variaciones entre comunidades.

Esto, en términos prácticos, significa que millones de personas disfrutarán de un lunes libre independientemente de dónde vivan. Eso sí, quienes trabajan los sábados es posible que por fin puedan descansar el día 6, mientras aquellos que ya de por sí tienen fin de semana, puede que noten que este año no añaden descanso, ya que es un festivo que no se traslada. Aun así, el hecho de que el lunes sea festivo mantiene vivo ese pequeño paréntesis tan habitual en diciembre.

El sector turístico siempre está atento a estos detalles. Los hoteles y destinos urbanos suelen reforzar su oferta cuando el festivo cae en lunes, porque favorece escapadas rápidas y viajes de corto radio. No es un macro puente, pero sí uno de los más atractivos del año para quienes buscan un descanso antes de Navidad.

¿Habrá puente largo en 2025 o se queda en tres días?

La pregunta se repite cada otoño y esta vez tiene una respuesta clara: el puente de diciembre 2025 será de tres días para la mayoría. Sin traslado del 6 de diciembre, no hay posibilidad de enlazar una semana entera, así que el puente oficial se limita al fin de semana y al lunes festivo.

Aun así, muchas personas intentarán alargarlo con un día de vacaciones el viernes 5 o ajustando turnos. Cada año ocurre lo mismo, sobre todo en empresas con cierta flexibilidad. Pero desde el punto de vista estrictamente laboral, el puente queda fijado en esos tres días que marca el calendario nacional.

En definitiva, el puente de diciembre 2025 llega con una configuración sencilla pero muy aprovechable. El festivo del lunes 8 convierte ese fin de semana en una pequeña oportunidad para desconectar antes de que arranque la recta final del año. Y, como suele ocurrir, los destinos más populares ya empiezan a prepararse para recibir a quienes quieran aprovechar esos días libres.