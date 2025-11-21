Casi 10.000 m2 y todo primeras marcas: el cambio radical de uno de los outlets más famosos de Madrid

Las Rozas The Style Outlets ha presentado su renovada imagen tras una ambiciosa reforma que ha supuesto una inversión de tres millones de euros. El proyecto, gestionado por Neinver, multinacional española especializada en el desarrollo y gestión de centros comerciales, ha transformado tanto el interior como el exterior del centro, con el objetivo de mejorar la experiencia de compra, reforzar la identidad de marca y optimizar la funcionalidad del espacio.

Desde su inauguración en 1996, Las Rozas The Style Outlets se ha consolidado como un referente en el noroeste de Madrid, ofreciendo una amplia oferta comercial que combina moda, deporte y estilo de vida. Hoy, con más de 40 tiendas y una superficie bruta alquilable de 9.600 metros cuadrados, mantiene una ocupación cercana al 100%, lo que refleja la confianza de las marcas y el compromiso del centro con sus visitantes. Entre sus firmas destacan Nike, Adidas, Puma, Asics, Converse, The North Face, Adolfo Domínguez, Pepe Jeans, Farrutx y la única tienda outlet de Massimo Dutti en la Comunidad de Madrid.

Las Rozas The Style Outlets

El estudio Banús Arquitectura se ha encargado de la renovación de Las Rozas The Style Outlets, que ha apostado por un diseño contemporáneo, funcional y acogedor.

En el interior, los pasillos se han reconfigurado los pasillos para ofrecer mayor luminosidad y amplitud, con acabados cálidos que potencian la visibilidad de los escaparates y generan un ambiente más acogedor para los visitantes. Mientras, la plaza principal se ha transformado en un invernadero urbano, donde la vegetación juega un papel protagonista, acompañado de nuevas zonas de descanso, terrazas y un espacio de coworking.

La reforma ha incluido también la reubicación de algunas tiendas, ampliaciones y mejoras en los espacios comerciales existentes. En cuanto al ocio y la restauración, las nuevas terrazas y zonas de descanso ofrecen espacios donde los visitantes pueden relajarse,y socializar. La integración de la naturaleza mediante el invernadero urbano y la vegetación en el interior y exterior del centro aporta frescura y bienestar.

Las fachadas exteriores también se han renovado con un diseño limpio y contemporáneo que pone en valor la presencia de las marcas y refuerza la identidad visual del centro. Además, se ha creado un nuevo acceso directo desde el aparcamiento hasta la plaza principal.

Eduardo Ceballos, Asset Management Director de Neinver, ha destacado lo siguiente: «Hoy celebramos una transformación que responde a una visión de largo plazo, refuerza la competitividad de este centro y contribuye a atraer visitantes, inversión y actividad económica. Casi tres décadas después de su inauguración, el primer outlet de España sigue demostrando su capacidad de adaptación y su arraigo en la comunidad».

En el ámbito de la sostenibilidad, el centro ha incorporado medidas que contribuyen a la reducción de emisiones y a un uso eficiente de los recursos. Los sistemas de climatización y ventilación se han optimizado para consumir menos energía, mientras que la gestión responsable del agua permite aprovechar recursos para el riego de las zonas verdes.

Presentación

El acto de presentación de la nueva imagen contó con la presencia de Eduardo Ceballos y de José de la Uz, alcalde del Ayuntamiento de Las Rozas, así como de representantes institucionales y colaboradores.

«Este centro se ha consolidado como un motor económico para nuestro municipio, que recibe millones de visitantes cada año atraídos por la oferta comercial, la experiencia de compra y la calidad del entorno. La renovación que hoy se presenta refuerza ese liderazgo y contribuye a seguir posicionando a Las Rozas como un destino de turismo de compras de primer nivel», afirmó.

Durante la presentación, Eduardo Ceballos hizo hincapié en que la renovación es parte de una estrategia de largo plazo: «La reforma que hoy presentamos es, ante todo, una apuesta de futuro. Queríamos que, nada más entrar, el visitante percibiera un espacio más amable, más actual y más funcional. Para Neinver, la innovación no es un hecho puntual, sino una forma de trabajar día a día, con el compromiso de que cada actuación aporte valor económico y social».

Por su parte, el alcalde de Las Rozas, José de la Uz, destacó durante la presentación la relevancia del centro para la economía local: «La renovación refuerza el liderazgo de Las Rozas como destino de compras y contribuye a generar actividad económica, empleo y oportunidades para el municipio. Proyectos como este muestran cómo la colaboración entre instituciones y empresas puede mejorar continuamente la calidad de la oferta y la experiencia de los visitantes».

David de la Fuente, incorporado recientemente como gerente del centro, ha señalado que la renovación forma parte de la estrategia de Neinver para consolidar Las Rozas The Style Outlets como un referente a nivel nacional: «Nuestro objetivo es que el centro no solo sea un destino de compras, sino también un espacio donde se combine innovación, comodidad y sostenibilidad. Cada detalle ha sido pensado para generar valor tanto para las marcas como para los visitantes, reforzando nuestra posición en el mercado».