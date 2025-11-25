Zara Home se pasa el juego con las fundas nórdicas del Black Friday que van a elevar tu dormitorio

Zara Home, como el resto de tiendas Inditex, tirará la casa por la ventana a partir de este jueves, 27 de noviembre, cuando en su app y web comience el famoso Black Friday. Sabemos que este evento de descuentos, se celebra el viernes 28 de noviembre, pero como de costumbre, suele comenzar un día antes en las tiendas online. De este modo, si piensas aprovechar para comprarte una nueva funda para tu nórdico, nada como elegir entre las fundas que Zara Home lanza esta temporada y que dentro de nada, tendrán descuento.

Por el momento, se desconoce cuánta rebaja aplicará Zara Home a sus fundas nórdicas actualmente en su catálogo, pero si hacemos caso a ediciones anteriores del Black Friday, es de esperar que muchas de ellas se muevan en torno al 20% de descuento aunque en algunos casos, pueden llegar hasta el 40%. Son en todos los casos funda que de media cuestan entre unos 30 y los 80 euros, en función de la medida que compres, por lo que poder hacernos con ella por bastante menos es una oportunidad que no puedes dejar escapar. Y si no sabes que funda elegir, aquí te presentamos diez modelos, que seguramente tendrán rebaja en este Black Friday 2025 de Zara Home.

Funda nórdica de franela cuadros

Este modelo en franela 100 % algodón (desde 49,99 € hasta 89,99 € según talla) es uno de los más buscados cada noviembre. El estampado de cuadros en tono beige tiene ese aire clásico y acogedor que encaja con dormitorios neutros, y la textura cálida de la franela lo hace perfecto para los meses fríos. Con un posible descuento del 20-30 %, incluso un modelo grande podría quedar a un precio muy competitivo.

Funda nórdica franela rayas

Su diseño reversible la convierte en una compra inteligente: dos estilos en una sola funda. Está confeccionada en franela de algodón y va desde 49,99 € hasta 79,99 €. El estampado de rayas verde y crudo aporta un toque natural que nunca pasa de moda. Si cae una rebaja del 20 % (o alguna sorpresa mayor), puede convertirse en una de las mejores compras de la categoría.

Funda nórdica estampado floral

Este modelo en percal de 200 hilos, con flores en tonos suaves, tiene un precio muy atractivo: entre 39,99 € y 69,99 €. Es ese tipo de funda que viste la cama sin saturarla y que resulta ideal para quienes buscan un dormitorio luminoso y calmado. Con un posible 20-30 % de descuento, se quedaría en cifra redonda y muy tentadora.

Funda nórdica algodón percal (200 hilos)

Una de las opciones más versátiles de Zara Home: disponible en varios colores y con precios que van de 25,99 € a 59,99 €. Suave, resistente y muy agradable al tacto, funciona igual en dormitorios minimalistas que en otros más cálidos. Si alguna talla se beneficia del 30 % o incluso algo más, podría convertirse en un “básico” imprescindible.

Funda nórdica franela cuadros rojos Navidad

Un éxito cada temporada. Con franela 100 % algodón y estampado de cuadros en rojo oscuro, es perfecta para dar un aire navideño sin estridencias. Los precios se mueven entre 49,99 € y 79,99 €. Es probable que este modelo se agote rápido, así que si aparece con un 20-30 % de rebaja será uno de los más deseados del Black Friday.

Funda nórdica satén 300 hilos

Suave, elegante y disponible en una amplia gama de colores. En satén de 300 hilos, esta funda va de 39,99 € a 69,99 € según la talla. Es la típica compra que se nota al instante en la textura y en el aspecto de la cama. Un descuento del 30 % la dejaría a precio de lujo accesible.

Funda nórdica rayas reversible (algodón lavado)

Con su diseño reversible y ese acabado en algodón lavado tan agradable, este modelo es uno de los más equilibrados en calidad-precio: entre 29,99 € y 49,99 €. Disponible en gris y beige, combina con todo y no pesa visualmente. Si Zara Home aplica un descuento del 20 % o más, será difícil resistirse.

Funda nórdica algodón seersucker cuadros

Casi agotada antes del Black Friday. Este modelo en seersucker —un tejido con relieve que no necesita plancha— parte de 69,99 €, y solo quedan tallas de 135/140 y 150/160 online. El diseño de cuadros en naranja quemado o verde es muy actual y aporta textura sin sobrecargar. Si llega a tener rebaja (aunque sea mínima), volará.

Funda nórdica estampado flor

En tonos azul noche y confeccionada en percal de 200 hilos, esta funda ofrece un estampado floral más intenso y sofisticado. Su precio es de 45,99 € en talla 90, y suele ser de las que mejor funcionan en dormitorios donde se busca un toque elegante sin perder confort. Con un 20 % de descuento quedaría especialmente atractiva.

Funda nórdica satén estampado animal print

Para quienes quieren un dormitorio con personalidad. Este modelo en algodón satén de 300 hilos se mueve entre 65,99 € y 85,99 € según talla y muestra un estampado de leopardo que, lejos de ser estridente, aporta calidez y un punto moderno. Si entra en el rango de descuentos altos (como ese 40 % que a veces aparece en piezas más específicas), podría convertirse en uno de los chollos del año.