Los papeles de envolver de Zara Home que querrás para todos los regalos de Navidad

Zara Home ya ha entrado de lleno en la Navidad. Su catálogo se ha inundado de objetos propios de esas fechas y a lo largo de su extensa oferta podemos encontrar coronas de eucalipto u hojas secas para adornar la puerta, colgadores para el árbol, velas, guirnaldas con luces y diferentes objetos de cerámica que convertirán nuestra casa en un espacio acogedor en perfecta sintonía con la temporada que está a la vuelta de la esquina.

Todo esto puede servir también para hacer regalos que contribuyan a la decoración de los hogares de nuestros familiares y nuestros íntimos amigos. Unos obsequios que, como es normal, antes de entregar tendremos que envolver. Y qué mejor que seguir indagando en la web de esta línea de la compañía Inditex para encontrar los mejores papeles de regalo con temática navideña e invernal.

Papel de regalo de Zara Home. (Foto: Zara Home)

Si nos trasladamos al menú de la home, en la sección Navidad, y en la subcategoría de papelería para Navidad, allí podremos localizar verdaderas maravillas que van desde el propio rollo de papel hasta diversos apliques que pondrán el toque final a nuestro paquete. Los diseños van desde patrones minimalistas que pasan por estampados de rayas transversales en blanco, rojo y verde, hasta un fondo blanco con pequeños lazos rojos salpicados por la superficie. Entre las opciones también encontramos otro con fondo claro y ramas de acebo, otro con diminutos corazones, para los más románticos, estrellas individuales, abetos e incluso constelaciones.

Papel de regalo y cinta decorativa de Zara Home. (Foto: Zara Home)

Si, por el contrario, nos decantamos más por ideas recargadas, la opción de fondo oscuro cuajado de flores de colores es perfecta, al igual que lo será la que combina patitos dándose un beso con rayas rojas sobre fondo verde seco junto con ramificaciones blancas. Todos los descritos comparten una cosa, el precio. Se pueden adquirir en tiendas o a través de la página web por 3,99 euros la unidad. Para aquellos que estén dispuestos a hacer un sacrificio monetario mayor, también están disponibles otros diseños que ascienden hasta los 9,99 euros.

Papeles de regalo de Zara Home. (Foto: Zara Home)

Otros objetos de papelería

Para poner el broche de oro a nuestros obsequios y que las personas que los reciben se queden con la boca abierta, no tenemos más que elegir algunas de las piezas que Zara Home ha lanzado para tal fin.

Papelería navideña de Zara Home. (Foto: Zara Home)

En la misma categoría que los papeles analizados en las líneas superiores, también podemos hallar cuerdas con brillo, cinta de terciopelo y de seda con gran variedad de colores e impresiones, cajas, packs de etiquetas con motivos variados como los Reyes Magos o animales como el erizo y el ratón, un set de sellos, postales y sobres, pegatinas, lacres, bolsas o cintas adhesivas.

El editorial navideño

Zara Home ha creado una sección dentro de su sitio web llamada Christmas Editorial, en la que adentrarnos completamente en una casa adornada para afrontar la Navidad. Todo lo utilizado en la decoración de este proyecto son artículos de la firma y se pueden comprar en las tiendas a través de internet.

Inspiración navideña para la mesa. (Foto: Zara Home)

Si hacemos scroll, podemos obtener inspiración para poner la mesa en fechas señaladas como la Nochebuena o la Nochevieja, en las que se reúne la familia a su alrededor, una ornamentación llevada a cabo a través de candelabros, imponentes vajillas y coquetos centros de flores, entre otros adornos. También nos proporciona ideas para convertir nuestros salones en estancias más acogedoras combinando las tonalidades neutras con las velas y las diferentes texturas.