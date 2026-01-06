La Familia Real ha retomado su agenda oficial tras las vacaciones de Navidad. La celebración de la Pascua Militar ha sido el primer acto oficial de este nuevo año. Un compromiso de marcado carácter castrense al que han asistido tanto los Reyes como la princesa de Asturias. Para Leonor ha sido la tercera vez que acude a esta cita. No ha estado presente la infanta Sofía, a pesar de que cumplió 18 años el pasado mes de abril.

El acto ha comenzado en torno a las 12:00 de la mañana en el Palacio Real. El origen de la Pascua Militar se remonta al reinado de Carlos III, monarca de quien don Felipe tiene un cuadro en su despacho en el Palacio de la Zarzuela. El 6 de enero de 1782se recuperó la localidad menorquina de Mahón de manos de los ingleses y Carlos III quiso celebrarlo pidiéndole a los virreyes, capitanes generales, gobernadores y comandantes militares que reuniesen a las guarniciones y notificasen en su nombre a jefes y oficiales de los ejércitos su felicitación el día de la Epifanía.

El Rey Felipe VI acompañado de la Reina Letizia y la princesa Leonor. (Foto: Gtres)

En la actualidad, la Pascua Militar marca el inicio del año castrense. Un acto en el que se hace un balance del año anterior y se establecen las líneas de acción del siguiente y, además, se imponen condecoraciones militares a aquellos civiles y miembros de las Fuerzas Armadas a quienes se les han otorgado durante el año anterior.

El look de la Reina Letizia

Para esta ocasión, la Reina Letizia ha apostado por un estilismo sobrio y elegante. La esposa de Felipe VI ha elegido una combinación en el infalible binomio blanco y negro, algo que ya ha hecho otras veces. De hecho, en 2021 eligió un conjunto similar con una blusa de Maksu con botones, y también en 2024 apostó por una blusa beis satinada y una falda larga entallada negra de Boüret.

Esta vez, la Reina se ha decantado por una falda larga negra de corte recto y una original blusa blanca plisada con mangas acampanadas. Ha completado el conjunto con un bolso de asa corta de Carolina Herrera y unos zapatos de salón de tacón bajo, ambos en color negro.

La Reina Letizia con la princesa Leonor. (Foto: Gtres)

En cuanto a las joyas, además de su inseparable sortija de oro de Coreterno, doña Letizia ha llevado unos pendientes con brillantes que no le habíamos visto hasta ahora. La consorte ha llevado el cabello suelto y muy liso, así como un maquillaje suave.

Además, durante el tiempo que el acto se ha desarrollado en el exterior del Palacio Real, doña Letizia ha lucido una capa de color negro con el cuello de pelo para protegerse del frío.

La elección de la Reina Letizia en la Pascua Militar. (Foto: Gtres)

La agenda de la semana

Éste ha sido el primer compromiso oficial de la Familia Real en este nuevo año, aunque hay previstos otros actos a lo largo de esta semana. En el caso de la Reina Letizia, la esposa del monarca retomará sus compromisos en solitario este jueves con una entrega de premios periodísticos. Por su parte, don Felipe lo hará el viernes, cuando acuda a la Clausura de la X Conferencia de Embajadores de España en Madrid, donde pronunciará unas palabras.