Las cláusulas más llamativas del acuerdo de divorcio de Nicole Kidman y Keith Urba

Nicole Kidman y Keith Urban han puesto oficialmente punto final a su matrimonio. Fue en septiembre de 2025 cuando la pareja anunció que habían decidido tomar caminos por separado tras casi dos décadas juntos, pero ha sido este 6 de enero cuando ha salido a la luz que han conseguido llegar a un acuerdo de divorcio. Según han informado medios estadounidenses, la pareja se ha comprometido delante de un juez en el condado de Davidson, en Nashville (Tennessee), a evitar enfrentamientos mediáticos y a respetarse mutuamente, al mismo tiempo que también han renunciado a todos los derechos de manutención de sus dos hijas, Sunday Rose (17) y Faith Margaret (15). De esta manera, ninguno de los dos exigirá al otro una pensión fija mensual, haciéndose cargo de los gastos de su crianza de manera individual, así como de sus propios honorarios y de los respectivos gastos legales.

De acuerdo con lo publicado, la residencia habitual de las menores será la casa de la actriz, donde pasarán 306 días al año, según el acuerdo. Los otros 59 lo harán en el inmueble en el que se instale su padre, sin contar con los fines de semana alternos. No obstante, las decisiones importantes relacionadas con su educación o asuntos médicos las tomarán de manera conjunta sus dos progenitores.

En lo relevante al patrimonio, las propiedades conjuntas se dividirán «a satisfacción mutua de ambas partes» y los bienes de cada uno que ya se encuentran en su posesión se conservarán como están. Una manera de cerrar el proceso de divorcio sin largas disputas judiciales. Entre los inmuebles que habían comprado los dos juntos se encuentran seis apartamentos en el exclusivo complejo Landmark Latitude, un dúplex de diseño en Manhattan, un apartamento en Tribeca, una mansión en Beverly Hills, una casa en Nashville y una extensa finca en las Tierras Altas del Sur de Australia.

La historia de amor de Nicole Kidman y Keith Urban

Nicole Kidman y Keith Urban se conocieron en el año 2005 en la celebración de la G’Day USA Gala, en Los Ángeles. Allí se intercambiaron los teléfonos, pero no fue hasta cuatro meses después cuando él se atrevió a llamarla. En los Premios Grammy de 2006 debutaron en público y oficializaron su noviazgo tras meses de rumores, y poco tiempo después, la actriz anunció que estaban comprometidos.

El 25 de junio de 2006 contrajeron matrimonio en Sídney, Australia, en una boda tematizada al más puro estilo de la Cenicienta. 16 semanas después de este especial enlace, Keith Urban fue ingresado en un centro especializado para tratar su adicción al alcohol y las drogas. En paralelo surgieron rumores de infidelidad por su parte pero, a pesar de todo, Kidman no se movió del lado de su marido, convirtiéndose en uno de sus apoyos más importantes. En 2008 dieron la bienvenida a su primera hija en común, Sunday Rosa. Dos años después llegó Faith Margaret, nacida por gestación subrogada.