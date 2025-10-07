Matthieu Blazy se ha estrenado por todo lo alto como nuevo director creativo de Chanel entre camelias y estrellas. La maison francesa comienza una nueva era con el diseñador de moda al frente y con una nueva musa: Nicole Kidman, que se presentó -junto a Sunday Rose Kidman Urban (que ya se ha estrenado en el mundo de la moda de la mano de Miu Miu) y Faith Margaret Kidman Urban, sus hijas- en el show celebrado en el Grand Palais como embajadora.

«Estoy encantada de unirme a Chanel mientras comienza su nuevo capítulo con Matthieu al frente. Como alguien que aprecia tanto la Alta Costura, estoy deseando presenciar la visión de Matthieu para la casa de Alta Costura más antigua aún en funcionamiento y tener la oportunidad de vestir lo que sé serán creaciones maravillosas. Chanel siempre ha estado a la vanguardia, iluminando de manera inteligente y elegante a la mujer, y estoy segura de que Matthieu no será la excepción, tal como lo fue Karl en su tiempo», dijo la actriz al comienzo del desfile. Por su parte, Blazy destacó la histórica figura de Kidman en la firma, ya que en 2004 fue imagen de la campaña del perfume Chanel N.º 5: «Nicole siempre ha sido parte de la historia de la casa. Libre y cambiante, encarna a la mujer Chanel. Reencontrarme con ella aquí es un sueño hecho realidad».

Nicole Kidman reaparece en el desfile de Chanel tras su separación. (Foto: Gtres)

En esta ocasión, la aparición de la ganadora del Oscar en 2003 por su papel en la película Las Horas, de la escritora Virginia Wolf, cobra un gran significado. Recientemente salió a la luz que la intérprete había puesto fin a su matrimonio con Keith Urban -cuyo divorcio ya está en los tribunales- tras casi dos décadas casados. Sin embargo, la actriz ha resurgido de las cenizas y ha hecho una reaparición estelar en la capital francesa.

Úrsula Corberó luce su silueta premamá en el desfile de Chanel. (Foto: Gtres)

Rodeada de estrellas

Nicole Kidman no ha sido, sin embargo, la única que ha brillado en la presentación de Matthieu Blazy como director creativo de la marca. En su estreno al frente de la maison, también ha contado con el apoyo de numerosas celebrities -y también embajadoras de la marca- como Margot Robbie, Penélope Cruz, Carlota Casiraghi o Úrsula Corberó.

Carlota Casiraghi no se ha perdido el desfile como embajadora de Chanel. (Foto: Gtres)

Precisamente, la actriz protagonista de La casa de papel ha hecho su primera aparición pública tras anunciar que está embarazada por primera vez. Además, ha aprovechado la ocasión para -al igual que hizo en la foto en la que compartió la noticia-, lucir su silueta premamá.

Penélope Cruz también ha volado hasta Paris para disfrutar de la Semana de la Moda. (Foto: Gtres)

Corberó reapareció en el front row del desfile a pocos meses de dar a luz a su primer hijo con Chino Darín, con el que lleva más de una década de una discreta relación. «Esto no es Inteligencia Artificial», escribió la catalana en sus redes sociales para anunciar la noticia y presumir de embarazo.