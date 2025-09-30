Nicole Kidman y Keith Urban se separan tras 19 años de matrimonio

Adiós a una de las parejas más sólidas del panorama internacional. Nicole Kidman y Keith Urban han puesto fin a su matrimonio, tras casi dos décadas casados. Ha sido la prensa norteamericana la que ha confirmado la noticia, aunque de momento ni la actriz ni el músico se han pronunciado de manera directa sobre esta noticia, tan triste como inesperada. Tampoco han hecho declaraciones sobre este asunto sus representantes, aunque es probable que en los próximos días se produzca algún tipo de reacción.

La protagonista de Australia y de Moulin Rouge comenzó su relación con el músico tras su separación de Tom Cruise. Fue en 2006 cuando la pareja contrajo matrimonio y pronto llegaron al mundo sus dos hijas: Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14.

La actriz no quería separarse

Tal como ha confirmado la revista People -que ha sido la que ha adelantado la noticia de la ruptura junto al portal TMZ-, la actriz no quería poner fin a su relación con Keith Urban. Una fuente cercana a la pareja ha revelado a la revista que Kidman ha estado luchando por salvar su matrimonio.

Nicole Kidman y Keith Urban juntos en un acto. (Foto: Gtres)

En este complicado momento, la hermana de la intérprete está siendo un pilar fundamental para ella y toda su familia está a su lado para ayudarla a superar este duro trance.

La pareja ha pasado las últimas semanas separada por cuestiones profesionales, pero nada hacía pensar que estaba atravesando una crisis. Kidman acaba de terminar de rodar en Londres la segunda parte de Prácticamente magia y hace una semana se dejó ver en solitario en el Festival de cine de Nashville. Además, a mediados del mes de agosto compartió una publicación con una serie de imágenes y vídeos de las vacaciones de verano en familia. Por su parte, el músico ha estado de gira y se espera que reaparezca esta misma semana en un concierto en Pensilvania.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nicole Kidman (@nicolekidman)

*Noticia en elaboración*