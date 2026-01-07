Tras regresar de sus vacaciones navideñas, Joaquín Prat volvió al plató de televisión con una sonrisa que hablaba por sí sola. Este miércoles 7 de enero, en su reaparición en El tiempo justo, el presentador fue recibido con entusiasmo por sus compañeros de Vamos a ver, quienes no tardaron en felicitarlo públicamente por la noticia que compartió hace apenas una semana en Instagram: será padre junto a su novia, Alexia Pla, enfermera y empresaria valenciana.

El anuncio, que tomó por sorpresa a sus seguidores, se realizó de una manera tan original como tierna. En la fotografía publicada en redes sociales, la pareja aparecía en una piscina, con el mar de fondo, luciendo gorras con los mensajes en inglés «Dad» y «Mum», papá y mamá, respectivamente. La imagen, además de elegante y sencilla, transmitía una sensación de complicidad y emoción que rápidamente generó una ola de felicitaciones por parte de familiares, amigos y compañeros de profesión.

Patricia Pardo y Joaquín Prat en ‘Vamos a ver’. (Foto: Telecinco)

Durante la conexión en directo con Patricia Pardo para adelantar contenidos de su programa, Prat no pudo ocultar la felicidad que le embargaba. «Nos sentimos bendecidos, es un niño… o niña, muy deseado, que lo llevamos buscando desde hace tiempo y la mamá está perfecta y la peque o el peque también», declaró con la emoción evidente en su voz. Estas primeras palabras del presentador no solo reflejan la alegría ante la próxima llegada de su hijo o hija, sino también el deseo largamente esperado de ampliar la familia junto a Alexia Pla, con quien mantiene una relación desde el verano de 2022.

Prat, hombre conocido por ser reservado con su vida privada, ha hecho en esta ocasión una excepción, demostrando la ilusión que le provoca esta nueva etapa. La emoción de convertirse nuevamente en padre se mezcla con la ternura de saber que este hijo o hija es muy esperado, un deseo compartido y cuidadosamente planeado por la pareja. A lo largo de la conversación, el presentador alternó entre sonrisas y palabras de afecto, asegurando que se siente «feliz, feliz» y deseoso de que llegue el momento de conocer a su bebé.

La relación de Joaquín Prat y Alexia Pla ha sido discreta desde sus inicios. Tras la separación del presentador con Yolanda Bravo, madre de su primer hijo, Prat conoció a Pla en un momento de transición personal. Desde aquel verano de 2022, ambos han mantenido una dinámica privada y reservada, con pocas apariciones públicas, pero siempre mostrando una relación sólida y cercana, incluso con la familia de Prat. La pareja ha compartido momentos puntuales en redes sociales, y recientemente anunciaron también su compromiso matrimonial, previsto para este mismo año, lo que convierte a 2026 en un año especialmente significativo para ellos.

Para Alexia será su primera experiencia como madre, y Joaquín Prat había dejado clara su ilusión meses antes de hacer pública la noticia. En septiembre de 2025, ya había confesado: «Quiero ser padre con Alexia, es la mejor persona que he conocido». Hoy, esas palabras cobran vida con la feliz espera que atraviesan, reflejando no solo la emoción y la alegría de ambos, sino también la ilusión de compartir con el mundo este nuevo capítulo tan esperado en sus vidas.