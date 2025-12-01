Joaquín Prat revela cuando se casará con Alexia Pla: "Cuando me den…"

Joaquín Prat ha desvelado que la razón por la que aún no ha puesto fecha a su boda con Alexia Pla es por una cuestión religiosa. En septiembre de este 2025, salió a la luz que el presentador estaría ya preparado para casarse con la enfermera, a la que conoció durante el verano de 2022. Meses después de que se destapara esta gran noticia, el comunicador -que es muy discreto a la hora de hablar sobre su vida personal-, ha hablado abiertamente sobre sus planes de futuro con su pareja, a la que ha definido como «la mejor persona que ha conocido».

El motivo por el que no tiene fecha

Si por algo se caracteriza Prat es porque siempre ha protegido su parcela personal pese a ser uno de los rostros más habituales de la tele. Sin embargo, la noticia de su boda con Alexia ha supuesto que el presentador de El tiempo justo haya tenido que dar un paso al frente para zanjar algunas dudas de su paso por el altar.

Hace solo unos días, el periodista apareció ante los medios con motivo de la fiesta navideña de Unicorn, la productora de Ana Rosa Quintana y Xelo Montesinos, donde valoró su 2025, marcado por un cambio radical de puesto -ya que pasó al horario de la tarde tras años en las mañanas de Telecinco-. Sin embargo, eso no ha impedido que al salir de las inmediaciones de Mediaset disfrute de su vida como siempre: «En lo personal también siempre hay de todo: hay cosas buenas, hay cosas malas… Lo importante es saber escuchar y tener calma y sosiego. Hay que ser sensato y tener madurez. Yo con 50 años ya estoy en una etapa en la que las cosas las relativizo mucho».

Antes de entrar a la fiesta, los reporteros no han podido evitar preguntarle sobre su boda con Alexia Pla… ¿Será en 2026 el año de su paso por el altar? Una pregunta con la que se ha mostrado muy reticente, aunque no ha dudado en explicar la razón por la que no tiene fecha: «No tengo fecha, tengo intención, la intención es lo único que tenemos los dos y cuando me den la nulidad -ya que se casó por el rito religioso con Yolanda Bravo en 2010- habrá boda. Lo tenemos claro, somos creyentes y queremos casarnos por la Iglesia cuando me den la nulidad los del tribunal eclesiástico».

Por primera vez, meses después de conocer la noticia, Prat se ha animado a contar más detalles de su segunda boda. Una norma que ha roto ya que siempre ha optado por vivir su historia de amor en la más estricta intimidad, aunque en alguna ocasión, a través de sus redes sociales, le dedica mensajes de lo más románticos a su pareja. «Gracias por compartir conmigo otro año de tu vida. Sigue brillando como nadie, como siempre», escribió Joaquín sobre la enfermera hace unos meses.