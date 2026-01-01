Las llamativas palabras de Iñaki Urdangarin sobre el amor pese a que está con Ainhoa Armentia

Iñaki Urdangarin por fin ha roto su silencio, y sus declaraciones no han dejado a nadie indiferente. El que fuese duque de Palma se ha sincerado por completo en el programa Pla seqüència de La 2Cat, donde ha hecho un breve repaso sobre lo que ha supuesto su paso por la prisión de Brieva tras ser condenado a cinco años y diez meses debido a su implicación en el caso Nóos. Según ha reconocido el ex cuñado del Rey Felipe VI, intentó apelar la condena hasta el último minuto, hasta que se dio cuenta de que no podría impedir lo inevitable y se vio obligado a reunir a toda su familia para comunicarles la nueva situación.

Una etapa que él mismo califica como «muy dura». «Los primeros tres meses no lo hice bien, no estoy orgulloso, no lo hice bien, pasé un bucle negativo. No lo gestioné bien emoción», ha explicado. De igual modo, asegura que en ese tiempo «lloró mucho». «No te lo crees, repasas el proceso y no tienes más salida que ponerte a llorar. No se lo deseo a nadie», argumenta respecto a las emociones que le embargaron.

Iñaki Urdangarin en el programa ‘Pla Seqüència’. (Foto: RTVE)

Las llamativas palabras de Iñaki Urdangarin sobre el amor

Sin embargo, las declaraciones más llamativas son aquellas relacionadas con la infanta Cristina, a la que define como «uno de los amores de su vida». «Materialmente he perdido todo lo que tenía y una pérdida muy grande: uno de los amores de mi vida, Cristina, que fue un periodo muy duro, lo pasamos muy mal, tuvo consecuencias y me da pena porque es una mujer a la que quiero mucho», ha confesado. Sin embargo, llama especialmente la atención el hecho que Urdangarin no mencione en ningún momento a su actual pareja, Ainhoa Armentia.

Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina. (Foto: Gtres)

Los dos se conocían en 2021, mientras trabajaban en el bufete Imaz, en Vitoria. Y, apenas un año después, su romance saltaba al foco mediático mediante la publicación de unas controvertidas imágenes en las que ambos se dejaban ver paseando en actitud muy acaramelada por la playa. Esto, por supuesto, desataba un enorme escándalo, ya que en aquel momento ambos seguían casados: Iñaki, con la infanta Cristina, con la que tiene cuatro hijos. Y Ainhoa con Manuel Ruiz, con el que tiene otros dos.

El papel de Ainhoa Armentia en la entrevista

Pero, aunque Urdangarin haya procurado dejar a un lado esa parte de su vida personal, evitando nombrar a su actual pareja durante la entrevista, desde el pódcast de «Mamarazzis» aseguran que ella sí que estuvo muy presente en la misma. Es más, Laura Fa y Lorena Vázquez desvelan que la abogada se encontraba «detrás de las cámaras de RTVE».

Ainhoa Armentia. (Foto: Gtres)

Mientras que, por su parte, la infanta Cristina se habría mostrado muy tranquila ante este gran paso al frente que ha dado el ex duque de Palma. Sobre todo, porque confía en él y sabe que jamás haría nada que pudiese dañar a sus hijos, tal y como detallan desde su entorno. De igual modo, esta entrevista es solo un pequeño avance de lo que podremos leer en las memorias de Urdangarin, que verán la luz el próximo 12 de febrero bajo el título de: Todo lo vivido: triunfos, derrotas y aprendizajes.