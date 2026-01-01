De Laura Escanes, a Sandra Barneda: los otros looks que han brillado esta Nochevieja

La Nochevieja del 2025 ha vuelto a dejarnos estilismos realmente inolvidables, empezando por Chenoa, quien dio las Campanadas acompañada por Estopa en La 1. La ex triunfita consiguió brillar con luz propia gracias a un espectacular diseño en tono blanco, con lentejuelas y volumen en las mangas, elaboradas con tul de seda. Mientras que, en Antena 3, Cristina Pedroche ha vuelto a sorprendernos una vez más con un estilismo de lo más arriesgado. En este caso, la vallecana ha optado por reciclar todos sus vestidos anteriores en lo que define como «la metamorfosis más dura de todas». Y es que la presentadora se ha deshecho de todos los diseños que había lucido hasta la fecha: nada menos que 10 años resumidos en un solo look a modo de capa, y un dos piezas de brillos mínimo debajo que proceden de las botas que usó en el 2020.

Chenoa y Cristina Pedroche en las Campanadas de 2025. (Foto: Redes sociales)

Sin embargo, esos no son los únicos looks que han brillado con fuerza durante este fin de año. Y es que también cabe destacar el innovador atuendo por el que ha optado Sandra Barneda en Formigal. La presentadora ha dado la bienvenida al 2026 acompañada por Xuso Jones luciendo un espectacular mono de tafetán, con detalles de brillantes y en tono azul marino de la firma Alvarno. De hecho, la localización habría sido clave a la hora de escoger los estilismos que iban a llevar.

Los looks más especiales de la Nochevieja del 2025

Por ejemplo, los detalles brillantes del mono de Barneda pretendían recrear el cielo estrellado de Formigal y ser «un homenaje a los trajes de esquí, pero de noche, elegante y tan acorde con mi personalidad», ha explicado la propia Sandra. Mientras que el abrigo bordado ha sido una opción ideal para protegerla del frío. «Un sueño conseguido, el primero de 2026… Hacer las campanadas en un entorno mágico como Formigal rodeada de familia y amigos», ha confesado en sus redes sociales.

Sandra Barneda. (Foto: Redes sociales)

Por otro lado, Laura Escanes ha querido romper con sus propias normas, y apostar por un vestido muy diferente. Un diseño de su firma de referencia, Yolancris, en tono rojo, con volumen e inspirado en el cine clásico y sus siluetas icónicas de los años 50. Confeccionada con encaje de algodón francés y tul de seda, la prenda está decorada con flores de tafetán elaboradas artesanalmente pétalo a pétalo y colocadas en la cadera.

Laura Escanes. (Foto: Redes sociales)

Además, cuenta con un corsé de estructura larga tan característico en la marca. Tanto es así, que la catalana no ha necesitado más para brillar con luz propia durante una de las noches más destacadas del año. Sin duda, un auténtico sueño de vestido, tal y como lo describe ella misma.

«No me lo puedo creer. Tercer año tocando las campanas contigo… y aquí», ha celebrado emocionada. Mientras que, en el caso de las joyas, Laura ha apostado por otra emblemática firma catalana: Rabat. Concretamente, las correspondientes a las colecciones Red Carpet y Rabat Diamonds. De hecho, llaman especialmente la atención las piezas multitalla que le trepan por el lóbulo aunando modernidad y sofisticación clásica.