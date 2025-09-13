El curriculum amoroso de Joaquín Prat: de su traumático divorcio, a encontrar el amor con Alexia Pla

Joaquín Prat y Alexia Pla acaban de anunciar su compromiso, y es que la pareja está decidida a dar el gran paso después de más de tres años juntos. Pese a que han llevado su vida personal con una gran discreción, el presentador tendría muchas ganas de casarse e incluso formar una familia, según afirma en la revista ¡Hola! «Quiero casarme y me gustaría ser padre con ella. Esto lo saben todos nuestros amigos», asegura Prat. «Es la mejor persona que he conocido. Es la familia que he elegido», remarca emocionado.

Lo que también coincide con el gran salto profesional que ha dado a las tardes de Telecinco. «Este nuevo programa de Telecinco tiene actualidad, entretenimiento y reality, que nadie los hace como Mediaset. Luego, vamos a estar mucho en la calle», detalla sobre El tiempo justo.

Joaquín Prat y Alexia Pla. (Foto: Instagram)

Quienes conocen a la pareja, aseguran que Joaquín está realmente encantado con su novia «Es una chica encantadora y sin ganas de tener el protagonismo», y es que a ambos les gusta la tranquilidad y no verse expuestos en el foco mediático. Además, este amor habría ayudado al presentador a superar su «traumático» divorcio con Yolanda Bravo, con la que tiene un hijo en común.

La «traumática» ruptura de Joaquín Prat y Yolanda Bravo

Así lo confesaba el propio Prat durante su intervención en el programa de Jesús Calleja. «Las cosas a veces no funcionan. Ya me hubiera gustado a mí que funcionaran. Ha sido muy traumático. Pero si se toma esa decisión es porque piensas que es lo mejor para los dos ya para la gente que te rodea».

El presentador Joaquin Prat con su ex mujer Yolanda Bravo durante la boda de Andrea Gutiez y de Javier Gómez Vidal en Madrid. (Foto: Gtres)

Sin embargo, parece que Joaquín procuró tomarse la situación como un proceso de «aprendizaje», enfocándolo al presente y al futuro. De hecho, parece que no llegaron a pasar por el altar, por lo que el arreglo de papeles fue bastante fácil. Una ruptura que se llevaba a cabo de manera respetuosa, sobre todo pensando en el bienestar del pequeño Joaquín, que ahora tiene 10 años.

«Tengo al príncipe, que adora a mamá, adora a papá y afortunadamente tiene una mamá y un papá que le quieren muchísimo», remarcaba Prat muy orgulloso. Y es que él también mantiene una gran relación con los tres hijos de su expareja, a los que conoció cuando todavía eran muy pequeños, -con cuatro y siete años respectivamente-.

Joaquín Prat y Alexia Pla en el concierto de Luis Miguel en el Santiago Bernabéu de Madrid. (Foto: Gtres)

Lo cierto es que Prat siempre ha afirmado que le gustaría compartir su vida con otra persona. «La soledad me asustaba, pero ahora ya no. Ahora me está empezando a gustar», argumentaba respecto a su soltería. Una soledad que ya no existe, ya que por fin ha encontrado el amor en Alexa Pla. La pareja comenzaba a salir en noviembre de 2022, momento en el que conocimos a la enfermera y directora de un centro de medicina estética. Y lo cierto en que todo ese tiempo, Joaquín no ha dudado en hablar maravillas sobre su pareja, con la que tendría muchas ganas de darse el «sí quiero».