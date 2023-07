Joaquín Prat: entre el amor incondicional a Alexia Pla y su despedida a Ana Rosa

Joaquín Prat es un hombre enamorado. Le ha costado encontrar a la persona que le complemente pero desde hace exactamente 12 meses que solo tiene ojos para Alexia Pla. Y qué mejor manera de celebrar este primer aniversario juntos que compartiendo una foto inédita de su pareja, acompañada de una preciosa dedicatoria: «Gracias por 365 días de amor».

Joaquín Prat cumple un año con Alexia Pla / Instagram

El amor llamó a su puerta cuando su corazón parecía desgastado tras el proceso de separación de Yolanda Bravo, después de 12 años de relación y un hijo en común. Después de flirtear con alguna que otra mujer, Joaquín conoció a la persona a la que él mismo define como el motivo de su sonrisa y junto a quien quiere vivir de todo.

Y si especial es su primer aniversario junto a Alexia Pla, qué decir del momento que ha vivido Joaquín Prat este martes al despedir para siempre El Programa de Ana Rosa. Todo el equipo se va de vacaciones y a la vuelta no retomarán su actividad en el espacio matutino ya que será entonces cuando desembarque la nueva apuesta de Mediaset para su parrilla televisiva.

Joaquín Prat se rinde a Ana Rosa en el final de su programa

El copresentador del espacio liderado por Ana Rosa Quintana ha vivido un día de lo más emocionante: «Vamos a hacer una pausa, pero no es una pausa cualquiera, es la última pausa antes del último bloque después de 19 años de historia de El programa de Ana Rosa, porque van a quedar apenas diez minutos para que te despidas de esta etapa televisiva de tu vida. Son diez minutos para poner el punto y final a una etapa muy importante en tu vida profesional», le decía a la periodista.

Ana Rosa Quintana y Joaquín Prat en ‘El Programa de Ana Rosa’. / Telecinco

Su discurso hacia Ana Rosa Quintana animaba a hacer florecer los sentimientos, pero él se ha mostrado duro y ha evitado llorar: «Nunca te he visto perder los papeles. Nunca, en los 14 años que llevo aquí, te he visto perder los nervios. Nunca te he visto decir una palabra más alta que otra a ningún miembro del equipo», le comenzaba diciendo a ‘La Jefa’, como le llama cariñosamente.

Acto seguido, Joaquín Prat se ha explayado para elogiar abiertamente a Ana Rosa: «Hay una cosa que he aprendido de ti y que pones en práctica mucho. Y es que dices que, si brillan aquellos que te rodean, siempre un rayito de luz acaba tocándote a ti. Haces equipo, has hecho un equipo formidable de gente. Nos arropas a todos mucho; siempre pendiente, no solo en lo profesional, sino también en lo personal. Has creado una gran familia. Yo solo te puedo decir que gracias, porque todo lo que sé de televisión lo he aprendido de ti».

Ana Rosa Quintana y Joaquín Prat / Mediaset

Por último, Prat hacía hincapié en la faceta más humana y amplificaba sus sentimientos: «Y también, en lo más estrictamente personal, tengo a una gran amiga que es como una hermana mayor para mí. Así que, a partir de ahora, espero poder poner en práctica todo lo que he aprendido de ti, Ana. Gracias por tanto, gracias por todo», sentenciaba.