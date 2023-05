«Un plus de amor», el cariñoso gesto de Joaquín Prat con su novia

Joaquín Prat, de 48 años, se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de la televisión. Su andadura en este medio ha provocado que sea el fiel escudero de Ana Rosa Quintana. Cuando la mítica presentadora se ausenta de su puesto, es el comunicador quien toma las riendas del espacio. Al igual que ocurrió en Navidad, de cara a la temporada de verano, se ha celebrado en Madrid la fiesta de la productora en la que trabaja, Unicorn, que pertenece a la madrileña.

Haciendo gala de su habitual amabilidad, a su llegada, Prat atendía a los medios de comunicación allí presentes. Confesaba que venía a celebrar «la vida y que hay trabajo». También se pronunciaba sobre la polémica generada en el anterior encuentro de la productora en la que Alba Carrillo y Jorge Pérez se convirtieron en los grandes protagonistas al haber tenido un encuentro íntimo mientras él tenía mujer. Poco después de esto, el que fuera ganador de Supervivientes desaparecía de la parrilla televisiva para poder solucionar su problemas familiares

«Yo he dejado el móvil en el coche. Lo de la otra vez yo creo que fue un error. Espero que no se vuelva a repetir», aseguraba Prat, al mismo tiempo que añadía que ve a sus compañeros como parte de su familiar. Por otro lado, hablaba sobre sus próximas vacaciones. «Necesito parar. Estoy todavía negociando», contaba a menos de un mes de que el verano de el pistoletazo de salida a una de las épocas más esperadas del año.

Tampoco sabe si se pondrá al frente de las mañanas en Telecinco una vez Ana Rosa Quintana pase a la tarde tras el fin de Sálvame, espacio que emitirá su última entrega el próximo día 23 de junio. «Soy escudero de Ana Rosa», se limitaba a decir. Sin embargo, uno de los momentos más especiales de este encuentro con la prensa se producía cuando hacía unas declaraciones sobre su pareja, Alexia Pla, con las que confirmaba lo enamorado que está.

«Ella se está acostumbrando a lo que implica estar con una persona como yo, que no es fácil. Para la gente que está con gente como nosotros no es fácil. Por eso le doy un plus de amor, de comprensión y de entender que para ellos no es fácil», contaba, mientras esbozaba una gran sonrisa.

Joaquín Prat y Yolanda Bravo se separaban tras doce años juntos y un hijo en común. Ruptura que llevó con total discreción el presentador. Sin embargo, durante su participación en Planeta Calleja se sinceró sobre este complicado episodio de su vida, ya superado. «Las cosas a veces no funcionan. Ya me hubiera gustado a mí que funcionaran. Ha sido muy traumático. Pero si se toma esa decisión es porque piensas que es lo mejor para los dos ya para la gente que te rodea», dijo durante su viaje por las Azores con Jesús Calleja.