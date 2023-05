El desternillante momento de Joaquín Prat comiendo huevos fritos en pleno directo

La alimentación saludable es un tema que, en ciertas ocasiones, puede llegar a generar debate. Eso es lo que ha ocurrido en la última emisión de El Programa de Ana Rosa, donde se ha producido un choque de opiniones protagonizado por colaboradores y presentadores en torno a este asunto a consecuencia de la información otorgada por Paloma Barrientos, la cual indica que la infanta Sofía «tiene un menú muy especial, que todo es pan de espelta» en su colegio. Algo que habría tenido lugar en el centro cuando las hijas de los Reyes entraron: «Se cambiaron los menús y ahora que la infanta Sofía se marcha, ya han empezado a introducir huevos fritos». Unas declaraciones por las que Joaquín Prat también ha querido dar su opinión.

En primer lugar, ha sido Patricia Pardo quien ha salido en defensa de la Reina Letizia y en sus intentos a la hora de promover un cambio de alimentación en la escuela hacia hábitos más saludables: «Me parece muy bien que la Reina abogue por la comida saludable, claro que sí», indicaba la novia de Christian Gálvez, mientras que Joaquín tomaba la palabra de manera contraria: «Ah, vale, que los huevos fritos no son saludables», sentenciaba, dejando entrever que se trata de uno de sus platos favoritos. Unas palabras con las que el resto del plató no estaba muy de acuerdo y así se lo hacían saber: «Los huevos son muy buenos, pero fritos todos los días, como en la gran mayoría de los colegios de este país, no lo son. Para una vez que decimos que es conveniente llevar una dieta saludable…».

Dada la diferencia de opiniones sobre el tema, la discusión llegaba a su fin para seguir con el programa de las mañanas de Telecinco con total normalidad. Pero lejos de dejar el asunto anclado, Patricia Pardo aprovechaba el final de la emisión para interrumpir la despedida de Joaquín de la manera más graciosa, entregándole un plato de huevos fritos con patatas en pleno directo para que así el maestro de ceremonias pudiera comérselos antes de dar pistoletazo de salida a Ya es mediodía. Un gesto que el compañero de Ana Rosa Quintana ha agradecido, cogiendo pan y no dudando ni un segundo a la hora de mojarlo en la yema del huevo: «A tu salud», zanjaba, mientras se metía este plato tan típico en la boca.

De esta manera, los dos presentadores han llevado a cabo uno de los momentos más divertidos de la jornada para terminar la semana, dejando entrever la gran relación amistosa que existe entre ellos y el buen ambiente que se ha generado en el plató de El Programa de Ana Rosa. No obstante, cabe destacar que no es la primera vez que Joaquín Prat protagoniza una situación desternillante frente a las cámaras, motivo por el que ha logrado colarse en los corazones de los espectadores.