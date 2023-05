El 2 de noviembre de 2021, Ana Rosa Quintana reveló la peor de las noticias: padecía cáncer de mama. Una noticia que dio a conocer en pleno directo en El programa de Ana Rosa antes de finalizar aquella emisión. «Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea muy larga, me han encontrado cáncer en una mama (…) Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea larga, me han detectado un carcinoma en una mama. Afortunadamente está localizado y no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató de estos compañeros que también son mi familia…», dijo con la mayor tranquilidad posible, pero visiblemente emocionada, mirando al objetivo de la cámara y dejando atónitos a los presentes en el plató.

Fue el pasado 11 de mayo, cuando la presentadora anunció que iba ausentarse un tiempo, después de hacerse público que será la encargada de las tardes en Telecinco tras el fin de Sálvame. La comunicadora, que quiso ser discreta, confirmó que sería un breve espacio de tiempo el que no estaría al frente del programa que lleva su nombre para «poner en orden sus cosas».

Finalmente, ha regresado este miércoles, 24 de mayo. Con una gran sonrisa y la fuerza que tanto la caracteriza, la ganadora del Premio Ondas en 2011, ha revelado qué es lo que le ha hecho estar fuera de la pequeña pantalla y del medio que tanto ama. «Dije que me iba a tomar tres días y me he tomado alguno más, pero lunes y martes ya los he dedicado no a planchar, que ya había planchado bastante, si no que he aprovechado a hacerme mis revisiones anuales. Ya saben que cuando uno tiene cáncer, hay que estar siempre pendiente de lo que pasa», ha asegurado.

Antes de finalizar su último parte de salud, Ana Rosa ha compartido la mejor noticia de todas: «Tengo que comunicar que todo ha salido estupendamente», ha contado, tranquila tras los resultados de sus últimas pruebas.

Durante todo el tiempo que estuvo ausente, Ana Rosa Quintana quiso centrarse en su enfermedad, aunque de vez en cuando, a través de sus redes sociales revelaba cómo se iba encontrando antes de reincorporarse a su puesto de trabajo. Tras varios meses de lucha en los que la incertidumbre marcaba, en cierta manera, los ritmos de su regreso, la periodista reaparecía un 10 de octubre de 2022, casi un año después de su gran ausencia.

«Se me ha hecho un poquito largo, pero ya estoy aquí», comentó en el arranque del magacín. Del mismo modo, confesó cómo pasó las horas previas a su reincorporación: «Anoche no podía dormir. No eran nervios, era una mezcla, con mucha emoción». La comunicadora reconoció que cuando se puso, de nuevo, frente a las cámaras sintió «una mezcla de nostalgia, miedo, emoción. Desde que he entrado esta mañana me estaban esperando. Mucha gratitud, de verdad».