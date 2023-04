Nada hacía presagiar que la historia de amor de Patricia Pardo y Christian Gálvez continuase un año después, pero así ha sido. Contra todo pronóstico, el romance entre la pareja de televisivos va viento en popa y a toda vela. Son muchas las ocasiones en las que se han dedicado bonitas palabras, ya sea a través de la red o de la pequeña pantalla. Pero si hay una cosa que no están acostumbrados a hacer, eso es posar juntos en photocalls.

El presentador de 25 palabras y la conductora de El programa de Ana Rosa han posado por primera vez con motivo de la cena benéfica de la Fundación Querer, donde se han mostrado un poco tensos frente a las cámaras, algo que no les ha impedido derrochar complicidad. «Sí, es la primera vez, pero lo hacemos por cariño y por apoyar. La verdad es que nos hemos perdido y no sabíamos dónde era», ha confesado Gálvez entre risas. «Estábamos preocupados por llegar tarde», ha añadido Pardo. Y es que, aunque no suelen asistir a eventos públicos, han atendido a las cámaras de Gtres con una sonrisa y confesando el bonito momento que están atravesando. «Nosotros no somos mucho de salir, ni de saraos ni de ir a eventos ni nada. Hacemos una vida de lo más normal, como una pareja normal con las niñas en casa. Hacemos planes, pero tampoco muy de cara al escaparate», ha sentenciado la periodista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de PATRICIA PARDO BURÉS (@patriciapardo_tv)

Fue a finales de 2021 cuando Christian y Almudena Cid pusieron punto final a su historia de amor. Pero la bomba llegaría en febrero de 2022, cuando los medios de comunicación informaron de que el presentador habría dado una segunda oportunidad al amor de la mano de uno de los rostros habituales de Telecinco: Patricia Pardo. Y así fue. Ahora, un año después, pueden decir en voz alta que han encontrado al perfecto compañero de vida. «La convivencia es como cualquier familia normal y corriente. Con mis madrugones a las 4 de la mañana, él trabaja por la tarde… normal», ha dicho con una sonrisa Patricia, a lo que Gálvez le ha contestado con la misma complicidad: «El amor todo lo puede».

Y como ya aventuró a decir el que fuera conductor de Pasapalabra, «si son rosas, florecerán», y han creado un jardín de lo más bonito. La pareja ha confesado que están atravesando un momento muy feliz, tanto a nivel personal como profesional, ya que ambos se encuentran haciendo lo que más les gusta de la mano de Mediaset. A pesar de ser muy herméticos en cuanto a su intimidad se refiere, ninguno de los dos ha querido ocultar su relación frente a las cámaras. «Soy muy afortunada», se ha sincerado Patricia con los ojos brillantes. ¿Sonarán campanas de boda? Lo cierto es que no han querido confirmar ni desmentir esa información, pero todo apunta a que sellarán su amor en algún momento, aunque sea en la intimidad de su hogar. «Eso lo dejamos para la intimidad de casa. ¿Sabes que es lo más importante de todo? Que nos gustamos, y eso es suficiente», ha sentenciado Christian Gálvez, el perfecto ejemplo que después de la tormenta siempre llega la calma.