El 2022 ha sido una de cal y otra de arena en el ámbito amoroso. Mientras Tamara Falcó, Jessica Bueno o Shakira han visto cómo sus historias de amor se han roto por completo -y no de la mejor manera-, otros rostros conocidos del panorama nacional le han dado una segunda oportunidad de la mano de otras personas. Como es el caso de Christian Gálvez y Patricia Pardo, una de las parejas más sorprendentes de este año.

Después de que el presentador rompiese su matrimonio con Almudena Cid y al poco tiempo de que Patricia anunciase el fin de su relación con el padre de sus hijas, ambos dieron un paso al frente para contar públicamente que estaban comenzando a escribir su propia historia de amor. Ahora, la que fue una de las relaciones más polémicas del año ya no se esconde. “Pasiño a pasiño”, los presentadores se han convertido en los perfectos compañeros de vida, motivo más que suficiente para cerrar el 2022 con una fotografía que no ha pasado desapercibida.

Aunque son múltiples las muestras de cariño que durante estos meses se han demostrado, lo cierto es que siempre han sido muy cautelosos con su relación, llevándola en la más estricta intimidad hasta donde la prensa les ha dejado. Sin embargo, ahora tienen ganas de gritar a los cuatro vientos su amor y qué mejor forma de hacerlo que con un beso que confirma que están viviendo una de las mejores etapas de su vida. Tanto Patricia como Christian han utilizado su cuenta de Instagram para cerrar el año profesándose lo mucho que se quieren.

“Al fin del mundo” y “Llegaste tú para poner LUZ a todos mis CAMINOS” han sido los títulos elegidos para compartir con sus seguidores su amor. Pero ha habido un pequeño detalle que no ha tardado en hacerse viral. Y es que, la segunda instantánea es un tatuaje que no puede entenderse por separado. Luz y camino, es lo que se puede leer en la piel de ambos. Una forma de ver la vida que han querido grabarse para siempre, pase lo que pase. Porque, para ellos, apostar por esta relación ha sido la mejor decisión de su 2022.

El año de Almudena Cid

Mientras que Patricia Pardo terminó su matrimonio de la mejor manera -y mantiene una buena sintonía con el padre de sus hijas- el caso de Almudena Cid y Christian Gálvez no fue igual. La ex gimnasta se sintió decepcionada por su ex marido y vio cómo su vida cambiaba de un día para otro. Es por ello que, pocas horas después de la publicación del beso de los presentadores, la deportista olímpica compartía su propio balance del año.

Con un vídeo recopilatorio de lo que ha sido su 2022, Almudena ha dejado claro que no empezó de la mejor manera y que, aunque ha sido un proceso complicado, ha conseguido dar la bienvenida al 2023 con una sonrisa y de nuevo enamorada. Una publicación en la que no ha faltado el comentario de su nueva ilusión, Gerardo Berodia: “Feliz de ver esos ojos brillar y de ver la cantidad de gente que te quiere”.