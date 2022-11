La gran celebración de Almudena Cid en su nueva vida sin Christian Gálvez

Probablemente el 9 de noviembre de cada año sea uno de los días más marcados en el calendario de Almudena Cid. Y es que, durante esta jornada se celebra el famoso Día de Nuestra Señora de la Almudena, un festivo que solo aplica a la ciudad de Madrid y ni siquiera a las localidades cercanas a la capital pese a que estas formen parte de la Comunidad de Madrid. Una fecha que, normalmente, decenas de madrileños aprovechan para llevar a cabo planes de ocio con sus seres queridos, algo que probablemente también llevará a cabo la ex gimnasta.

Teniendo en cuenta que es su santo y que ha comenzado una nueva etapa de su vida, cabe destacar que la deportista tiene mucho que celebrar en un año que ha resultado ser toda una montaña rusa de emociones para ella. Si bien era poco antes de poner fin al 2021 cuando Cid y Gálvez anunciaban su inesperada ruptura pese a haber conseguido formar uno de los tándem más consolidados del panorama nacional, no ha sido hasta ahora cuando ya parece estar clara la idea de que sus caminos no se unirán nunca más y bajo ningún concepto. Mientras que el presentador lleva a cabo una apasionada relación amorosa con su compañera Patricia Pardo, habiendo incluso optado por dar un paso al frente e irse a vivir juntos, Almudena ha querido dar pistoletazo de salida a una nueva vida en solitario al comprarse un loft de diseño en Madrid, y concretamente en Móstoles, alejándose así de Boadilla del Monte y de todos aquellos recuerdos que pudieran quedarle de su ex y del chalet que compartía junto a él. Ahora, la de Vitoria podrá seguir centrándose en su faceta televisiva y de actriz de cine y teatro en su nuevo domicilio, el cual cuenta con salón con comedor, cocina americana, terraza, baño y un dormitorio.

No obstante, lo cierto es que en esta nueva época Almudena podría estar contando con una compañía muy especial. Además de tener a su lado a sus seres queridos, quienes la han apoyado en todo momento con el objetivo de superar la ruptura con la mayor brevedad posible, ha sonado con fuerza la posibilidad de que la deportista hubiera iniciado una historia de amor con un amigo de su juventud. Este no es otro que Gerardo Berodia, que actualmente trabaja como agente deportivo después de haber dedicado toda su vida al fútbol dentro de los terrenos de juego. Semana fue la revista encargada de sacar a la luz unas imágenes cómplices entre ambos, aunque poco más se ha vuelto a saber sobre esa aparente conexión, así que habrá que esperar para saber si entre ellos ha cuajado algo más que una amistad. ¿Pasará este 9 de noviembre Almudena en solitario, o preferirá hacerlo junto a alguien que le devuelva la ilusión en el amor?