Ocho meses después de su inesperada separación de Christian Gálvez, parece que Almudena Cid sonríe de nuevo. Fue a finales del pasado año cuando se conoció la noticia de la ruptura entre el presentador y la gimnasta, una de las separaciones más llamativas del panorama nacional, ya que formaban una sólida pareja. Mientras que Christian Gálvez ya ha rehecho su vida junto a la periodista Patricia Pardo, no se tenían noticias de un nuevo amor de la gimnasta, al menos, hasta ahora.

Este miércoles, la revista Semana llevaba a su portada unas imágenes de la gimnasta en compañía del exfutbolista Gerardo Berodia. Un reportaje en el que se ve a Almudena Cid acompañada del deportista durante una jornada de compras, en actitud relajada y cómplice. Gerardo García Berodia, de cuarenta y un años, actualmente ejerce como agente deportivo. Es madrileño y desarrolló su carrera en la cantera del Real Madrid, así como en otros equipos como el Leganés, Zamora, Ponferradina, CD Lugo, Rayo Majadahonda y Unión Adarve hasta el año 2019, cuando decidió retirarse.

Según el citado medio, Almudena y Gerardo se conocen desde hace algún tiempo, es más, llegaron a compartir en el pasado alguna que otra salida junto a Christian Gálvez, ya que ambos tienen el mismo grupo de amigos.

Apenas unas horas después de la publicación de la noticia, la gimnasta ha reaparecido en un acto en Madrid. Almudena ha acudido a la presentación en la capital de Summer Experience, un nuevo espacio multicultural con el que está muy ilusionada: “Estoy encantada, porque lo que va a pasar ahí dentro, es la multicultura en un espacio que es el cine y poder traer conciertos, humor, además de las películas, que estamos más habituados, pero darle otra utilidad a los cines”, ha dicho a las cámaras de la Agencia Gtres.

La ex de Christian Gálvez ha reconocido que es muy cinéfila y que además, ahora con los nuevos formatos de cine está entusiasmada: “Las butacas han cambiado tanto con respecto a hace muchos años, ahora son reclinables. Yo tenía como un trauma cada vez que iba al cine, porque siempre pongo las piernas encima del sofá en casa y entonces hacía lo mismo en el cine. Y me sabía cómo mal, porque es una falta de educación y ahora con los asientos reclinables…. Odio que me baje la sangre a los pies. Entonces todo lo que sea levantar, levantar, adelante”, ha comentado.

Sobre sus planes de verano, Almudena Cid ha reconocido que le quedan solo unos días de vacaciones porque está muy centrada en el trabajo. Aún así, sí que ha podido disfrutar de un poco de descanso, que ha aprovechado para visitar distintas zonas de España.

Tras la publicación de las imágenes con Gerardo Berodia, Almudena ha matizado que son amigos, pero que entre ellos no hay nada más: “Es un amigo como me habéis visto en otras revistas con amigos. Es una amistad a la que conocí hace mogollón de tiempo”, ha dicho la gimnasta, que descarta que por el momento haya entre ellos algo más que una larga y bonita amistad.