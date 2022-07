Christian Gálvez y Patricia Pardo: derroche de complicidad en su primera vez conjunta en un plató

El romance entre Christian Gálvez y Patricia Pardo va viento en popa. Prueba de ello es el último paso protagonizado por ambos, en el que, además de compartir vida sentimental, también han tenido oportunidad de coincidir en el plató de televisión de El Programa de Ana Rosa con motivo del nuevo espacio televisivo que está a punto de comenzar de la mano del de Móstoles.

En torno a las 13:30 horas de la tarde de este mismo día, el programa de las mañanas de Telecinco ofrecía a los espectadores un plano totalmente inesperado. Este no era otro que el de la que se ha convertido en la pareja del año, razón por la que Joaquín Prat y Carolina Cerezuela han preferido optar por hacerse a un lado para cederles así todo el protagonismo a los dos presentadores. Ellos, por su parte, en todo momento han intentado mantener la compostura, aunque por sus gestos dejaban entrever que estaban muy nerviosos por la situación que estaban viviendo frente a los ojos de miles de españoles.

En un primer momento, el ex de Almudena Cid ha tomado la palabra para hablar sobre Esta noche gano yo, el nuevo concurso de la cadena de Fuencarral que copresentará junto a Carolina Cerezuela. Una intervención que ha interrumpido Patricia para hacer hincapié en las intenciones de su programa para coger el mejor plano conjunto de la pareja, que por primera vez se sentaba en el mismo plató de televisión: “Normalmente somos buenos anfitriones, somos gente educada… Pero hoy no es el día”, decía entre risas, provocando las carcajadas inmediatas de su novio y del suplente de Ana Rosa Quintana, que admitía que “una imagen vale más que mil palabras” mientras señalaba a sus compañeros.

Pero las bromas no han quedado ahí, y Joaquín le preguntaba a Patricia si quería preguntar algo a los invitados: “Es que me lo sé todo”, declaraba, asegurando así que su pareja ya le había contado previamente en qué consistía el espacio que está a punto de comenzar. Razón por la que, probablemente, haya escogido el color azul como principal de su look, dado que Gálvez representa al equipo turquesa en el nuevo show. Y para dar aún más interés al asunto, Alessandro Lequio les preguntaba si esta era la primera vez que coincidían en un plató. Algo que Pardo respondía tajantemente: “Hombre, pues sí. ¿No se nota?”, zanjaba, para finalizar así un programa que ha estado cargado de sentimientos.

La nueva apuesta de Telecinco

Con Supervivientes a punto de finalizar y el mes de agosto a la vuelta de la esquina, Telecinco ha apostado por Christian Gálvez y Carolina Cerezuela para dar comienzo a un nuevo show televisivo que esperan que sea todo un éxito. Esta noche gano yo promete amenizar las noches de lo que queda de verano, siendo su estreno a las 21:55 horas de este día y reuniendo a grandes rostros conocidos en dos equipos, los cuales tendrán que dejarse la piel en una serie de pruebas para conseguir un bote, y cómo no, el reconocimiento del público.