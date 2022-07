Joaquín Prat debuta en ‘Ya es mediodía’ con un mensaje claro hacia la audiencia

Era hace justo una semana cuando Telecinco se veía obligado a llevar a cabo uno de los cambios más inesperados hasta la fecha. Sonsoles Ónega fichaba repentinamente por la competencia directa, Antena 3, razón por la que a la cadena de Fuencarral no le quedaba más remedio que buscar un sustituto de la presentadora en Ya es mediodía. Prácticamente en pleno directo, Joaquín Prat se enteraba de que él había sido el elegido para suplir las funciones de su excompañera como maestro de ceremonias del programa del mediodía, teniendo unos días de adaptación con Marc Calderó al frente antes de dar el paso definitivo.

Finalmente, ha sido durante esta misma jornada cuando Joaquín Prat ha dado el pistoletazo de salida definitivo a una nueva etapa televisiva, dejando atrás Cuatro al día con Ana Terradillos para sumergirse de lleno en la emisión de Ya es mediodía. Algo de lo que ya avisaba durante los últimos minutos de El Programa de Ana Rosa, donde hacía un llamamiento previo a la audiencia para que no cambiara de canal: “Nos vemos en 30 segundos, no me fallen, por favor, que hoy debuto”, advertía entre risas.

Unos minutos después ese esperadísimo estreno tenía lugar, y con total normalidad, Joaquín se disponía a decir sus primeras palabras al frente del programa desde la que será su mesa a partir de ahora: “Buenas tardes, bienvenidos a Ya es mediodía. Debuto en este santo programa. Espero estar a la altura de estos fantásticos colaboradores y de un formidable equipo como el que tenemos. Sean pacientes conmigo, pero ya me iré soltando”, comenzaba explicando con la mirada puesta en las cámaras, y por ende en la audiencia.

Como no podía ser de otra manera y haciendo gala de su espontaneidad, el presentador daba paso a sus compañeros de la primera sección del espacio televisivo con la mejor de las sonrisas: “Buenos días, buenas tardes ya, perdón, Cristina Fallarás, Nacho Galán y David Aleman, gracias por estar aquí”, indicaba, recibiendo una calurosa bienvenida por parte de todos ellos. Una situación que se repetía momentos después, cuando Joaquín iniciaba el famoso Fresh junto a Miguel Ángel Nicolás o Marta López, entre otros colaboradores: “Espero que no se les haya atragantado mi debut, que tengan ustedes un muy buen día”, sentenciaba, dando por finalizada su jornada laboral del lunes y dejando todo el protagonismo a los Informativos Telecinco.

De esta manera, ahora todas las miradas estarán puestas en Ana Terradillos, quien decía adiós a El Programa de Ana Rosa para coger el testigo de Joaquín Prat al frente del programa de las tardes de Cuatro. Una nueva etapa a la que la de San Sebastián se enfrenta cargada de fuerza e ilusión y con el beneplácito de su compañero de productora, que le enviaba mucho cariño: “Que Cuatro al día te dé tantas satisfacciones como a mí”, apuntaba, mientras que a la que fuera suplente de Ana Rosa Quintana no le quedaba más remedio que decir adiós al espacio de las mañanas de Telecinco: Señores, hasta aquí hemos llegado. Ha sido un verdadero honor ocupar esta silla, la silla de la reina de las mañanas (…) Gracias sobre todo a ustedes, por habernos seguido y haber confiado en nosotros. Me van a seguir viendo eh, pero en otro sitio, en Cuatro”, zanjaba ella misma.