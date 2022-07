Toda la semana ha estado marcada por el incesante baile de sillas que Mediaset ha llevado a cabo. Y es que, pese a que en un primer momento se esperaba que Sonsoles Ónega dirigiera, de cara al próximo mes de septiembre, el homenaje a la Reina Letizia en Telecinco, su inminente fichaje por Antena 3 ha hecho que todos estos planes de futuro se trunquen, viéndose obligada la cadena a buscar sustituto a la presentadora en los espacios en los que ejercía como maestra de ceremonias.

De esta manera, Joaquín Prat se enteraba prácticamente en directo de que sería el nuevo presentador de Ya es mediodía, aunque, teniendo en cuenta que el formato se desarrolla a una hora muy similar y con contenido parecido al de Cuatro al día, era de esperar que el periodista tendría que decir adiós al que había sido su programa hasta ahora. Por este motivo, ahora había una nueva incógnita que giraba en torno a la cadena de Fuencarral, ¿quién se encargaría de conducir el programa de las tardes de Cuatro? Finalmente, ha podido saberse que la elegida no ha sido otra que Ana Terradillos. Durante la ausencia de Ana Rosa Quintana en El Programa de Ana Rosa, la de San Sebastián ha demostrado estar perfectamente preparada para manejar un espacio televisivo de tal calibre, razón por la que Mediaset ha confiado en ella plenamente y será el próximo lunes, día 18, cuando se estrene por todo lo alto. No obstante, aún no se sabe Ana mantendrá este puesto de manera definitiva, o si solo lo hará durante la época estival hasta que Telecinco encuentre otro recambio.

Este nuevo fichaje ha provocado alteraciones también en el programa de las mañanas de Telecinco, el cual pasará a ser copresentado ahora por Patricia Pardo y Joaquín Prat, este último acaparando una gran parte de los espacios de la misma franja horaria. Y es que, su estreno al mando de Ya es mediodía también tendrá lugar el próximo lunes, teniendo que coger el testigo de Sonsoles Ónega a la hora de mediar un debate sobre cuestiones actuales en primer lugar, para después pasar a la sección Fresh de la mano de colaboradores como Alba Carrillo o Rosa Benito, entre otros.

Aunque Marc Calderó ha ejercido como presentador durante esta última semana y, por ende, como perfecto relevo de la hija de Fernando Ónega, finalmente tendrá que volver a desempeñar sus funciones habituales como reportero, diciendo “adiós” a la posibilidad de ejercer como maestro de ceremonias del espacio del mediodía de Telecinco en verano, algo que lleva haciendo durante los últimos cuatro años de la mejor manera posible.

Sea como fuere, lo cierto es que la época estival es la de menor share para la televisión y un momento perfecto para hacer pruebas de cara a los meses venideros. Algo que probablemente hayan puesto en práctica en la cadena de Fuencarral, testando a algunos de los pesos pesados de Unicorn Content para así propiciar su “ascenso” y evolución en los medios.