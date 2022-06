Ana Rosa Quintana reaparece sonriente y con nueva imagen

Tras varios meses alejada de la televisión luchando contra el cáncer que padece, Ana Rosa Quintana ha reaparecido públicamente y lo ha hecho con nueva imagen, un cambio de look que le sienta de maravilla. Ha sido durante la fiesta de verano que ha organizado su productora, Unicorn, para poner el broche de oro a la temporada. Y es que, pese a no haber estado frente a las cámaras esta última etapa, la televisiva no se ha querido perder esta cita tan importante. Un día muy especial para reencontrarse con sus compañeros y demostrar, a golpe de sonrisa, lo bien que está.

La veterana presentadora se alejó de la televisión el pasado mes de noviembre, cuando anunció que padecía cáncer de mamá. Desde entonces, ha estado recibiendo tratamiento y centrándose en su recuperación. Ahora, la comunicadora ha querido dar una sorpresa y, luciendo cambio de look, ha hecho su primera reaparición pública desde el pasado mes de mayo, cuando acudió a una cita taurina durante la Feria de San Isidro de Madrid. Un paso significativo con el que ha querido dar portazo a su enfermedad, luciendo un favorecedor pelo corto en tono rubio al más puro estilo Charlene de Mónaco. Posando junto a su escuadrón -formado por Patricia Pardo, Joaquín Prat y Sonsoles Ónega, entre otros- la televisiva se ha mostrado feliz y radiante.

Con la naturalidad que tanto le caracteriza, Ana Rosa no ha dudado en saludar y posar para la prensa junto a sus compañeros, que estos meses se han puesto al frente de su programa, convirtiéndose en un pilar fundamental para ella en los que, probablemente, hayan sido los momentos más complicados de su vida. Con estas imágenes, la presentadora ha demostrado lo bien cuidada y arropada que está, con unos amigos que han mostrado su felicidad al poder compartir este día junto a ella.

Para la ocasión y tirando de modernidad, Ana Rosa ha lucido un mono de color negro con la espalda cruzada, que ha querido combinar con unos aros XXL dorados, un collar a juego y unas sandalias de tacón. En cuanto al maquillaje, la presentadora ha querido resaltar sus ojos con un ahumado en negro, colorete para marcar sus facciones y dar a la cara un toque de luz, y labios naturales con un lip gloss.

La última aparición de la periodista fue durante un acto público el pasado mes de mayo, cuando acudió a ver los toros a la plaza de Las Ventas. Allí, recién operada, la comunicadora dio un diagnóstico muy favorable: “Estoy estupendamente. Ya empezando la vida otra vez”. Además, con el objetivo de calmar la preocupación por su estado de salud, Ana Rosa dio una buena noticia con la mejor de sus sonrisas: “Esto creo que lo hemos superado. Ya veremos”.

Y es que, la conductora de El programa de Ana Rosa ya está contando los días para regresar a la televisión, pues las últimas informaciones revelan que no se hará mucho de rogar. Al parecer, todo apunta a que septiembre va a ser el mes en el que la periodista podría volver a coger las riendas de su programa, aunque ella, por el momento, no se ha pronunciado al respecto.