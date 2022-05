Ana Rosa Quintana reaparece, da la mejor noticia sobre su salud y se posiciona con Marta Riesco

Ana Rosa Quintana ha reaparecido. Seis meses después de que anunciara públicamente el cáncer de mama que padece, la presentadora se ha dejado ver por los aledaños de Las Ventas dispuesta a disfrutar de una de las jornadas taurinas de la Feria de San Isidro. Un momento muy especial en el que ha dejado entrever que está viviendo la recta final de su enfermedad.

Como no podía ser de otra manera, la periodista no tuvo reparo en acercarse a los medios de comunicación allí presentes para hablar sobre todo lo relacionado con su estado de salud: “Estoy estupendamente, muchas gracias. Estoy bien, empezando la vida otra vez”, comenzaba explicando, visiblemente animada y con rostro muy feliz. Por si fuera poco, la maestra de ceremonias por excelencia de El Programa de Ana Rosa también ha mandado un halo de esperanza con respecto a su recuperación: “Creo que ya lo hemos superado, ya veremos”, admitía. Unas palabras con las que muestra su positividad y aclara que el cáncer podría estar ya dando los últimos coletazos en su vida. No obstante, quiere tomarse el tiempo necesario antes de volver a la televisión de manera definitiva: “De momento estoy contando los días para irme de vacaciones”, asumía, aunque señalando que retomará el trabajo “enseguida”.

Quintana también ha aprovechado la presencia de sus compañeros de profesión para hacer hincapié en la alegría que siente por todo el apoyo que ha recibido a lo largo de los últimos meses, gran parte de éste por parte del equipo de Telecinco: “Estoy desbordada, emocionada y muy agradecida (…) Ha sido impresionante”, aseguraba, destacando especialmente las bonitas palabras de Susanna Griso de manera continua: “Lo he oído, además nos hablamos de vez en cuando», contaba a las cámaras.

Muchos han sido los temas que han girado en torno a su programa durante su ausencia. Colaboradoras y reporteras como Rocío Flores o Marta Riesco han sido protagonistas indiscutibles de la actualidad social, razón por la que ella considera que su espacio televisivo ha ido viento en popa: “Ya no hace falta que vuelva”, desvelaba, entre risas. De hecho, también ha querido hablar sobre la gran labor de la actual novia de Antonio David Flores en su profesión, pese a que últimamente sus apariciones públicas únicamente se ciñan a lo periodístico: “Es una reportera estupenda. Es una reportera maravillosa”, confesaba, en un intento por defender a Riesco en medio del huracán mediático que desató su relación con el exguardia civil.

Aún no hay clara una fecha de vuelta de Ana Rosa Quintana a su querido plató de televisión, aunque todo apunta a que probablemente este reencuentro con sus compañeros tendrá lugar de cara a la próxima temporada. Según sus palabras, la presentadora estaría viviendo un momento feliz de su vida al haber casi superado el cáncer que padece, razón por la que podría retomar sus quehaceres laborales cogiendo las riendas de un programa que nada tiene que ver al que ella dejó cuando anunció que se retiraría de manera temporal para centrarse en su propia recuperación.