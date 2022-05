El éxito de Viva la vida es innegable. Es por ello que todo su equipo no ha querido desaprovechar la oportunidad de hacer una fiesta de celebración de los 500 programas por todo lo alto en la capital a la que, como no podía ser de otra manera, también ha acudido Emma García. Durante su llegada a la cita, la presentadora no tuvo problema en acercarse a los reporteros allí presentes y hablar con ellos sobre algunos de los temas más candentes de la actualidad social, entre los que está la recuperación de Ana Rosa Quintana.

Teniendo en cuenta que ambas son compañeras de cadena y desempeñan el mismo papel aunque en diferentes espacios, su conexión es muy estrecha. Es por ello que la de Villafranca de Ordicia ha querido enviarle un mensaje cargado de ánimo: “Le he escrito en varias ocasiones, la tenemos muy presente, la echamos mucho de menos y no tengo ninguna duda de que, con lo campeona que es, lo bien que lo está llevando y el ejemplo que nos está dando a todos, va a volver pronto”, comenzaba diciendo, para después dejar claras las inmensas ganas que tienen todos los trabajadores de la cadena de Fuencarral de volver a ver a la maestra de ceremonias de El Programa de Ana Rosa: “En Mediaset la esperamos con los brazos abiertos y con muchísimo cariño. Es una luchadora y es un ejemplo”, finalizaba.

Pero este no ha sido el único tema al que ha hecho referencia Emma. También ha hablado largo y tendido sobre su etapa como madre: “Soy una pesada. Soy madre, las madres somos pesadas y cuando tienes una hija en la adolescencia… No soy madre y amiga, soy madre, comprensiva a veces, exigente otras, y sobre todo muy sincera e intento que me cuente las cosas y confíe en mí, al igual que yo tengo que confiar en ella”, señalaba, deseando además de tener vacaciones para disfrutar de sus seres queridos ya que los fines de semana continúa al pie del cañón en Viva la vida: “Tengo muchas ganas de verano, se nos ha pasado la temporada muy rápido y tengo ganas de disfrutar en agosto y algún día en julio”.

Con motivo de los 500 programas, Emma también quiso tener unas bonitas palabras para su elenco de colaboradores y trabajadores que están tras las cámaras: “Después de dos años de pandemia y de no podernos abrazar y besar y estar juntos, es una alegría de las de verdad. Viva la vida me ha dado vida, una vida diferente porque vamos a contracorriente, y hasta que te organizas cuesta un poco a todos los niveles. Cualquier evento es en fin de semana, y ahí estamos nosotros, pero también tiene otras ventajas y sobre todo tengo un equipo que es una maravilla. Cuando estás a gusto con tu gente, da igual trabajar por la noche, por el día y los fines de semana”, zanjaba, dejando entrever que no fue fácil conciliar el ámbito familiar y el laboral al trabajar los fines de semana.